Huawei trabalha com Intel para acelerar a adoção de nuvem privada

Barcelona, Espanha--(DINO - 14 dez, 2016) - A Huawei anunciou que colaborará com a Intel para otimizar o FusionSphere, o sistema operacional de nuvem da Huawei baseado no OpenStack. O objetivo da colaboração é aproveitar a Arquitetura Intel® para fornecer melhor desempenho e capacidade de segurança para as soluções baseadas no FusionSphere.

As empresas trabalharão juntas para melhorar as capacidades de plataforma OpenStack por meio do engajamento da comunidade e para acelerar a implantação dos clientes. A colaboração deverá acelerar a implantação da nuvem em linha com a iniciativa Intel® Cloud for All.

A colaboração chega no momento em que as empresas estão buscando mover o gerenciamento de aplicativos da infraestrutura tradicional de TI para a agilidade e a eficiência melhoradas oferecidas pela infraestrutura definida por software. O OpenStack fornece um ambiente unificado que faz o gerenciamento tanto de empresas tradicionais, quanto de aplicativos nativos da nuvem, oferecendo um caminho para a implantação da nuvem no local.

"Estamos felizes em trabalhar junto com a Intel para acelerar as implantações em larga escala das soluções em nuvem. Acreditamos que este alinhamento atenderá às organizações que desejam permanecer competitivas ao adotar ambientes de nuvem hipereficientes e hiperconvergidos. A solução FusionSphere otimizada para a Arquitetura Intel® fornecerá a confiabilidade, a segurança e o desempenho que a TI empresarial exige", disse Joy Huang, vice-presidente da Linha de Produtos de TI da Huawei.

"A Huawei é uma colaboradora importante e líder global em tecnologia da informação e comunicações. Esta colaboração permite que as soluções em nuvem baseadas no FusionSphere aproveitem totalmente os recursos da Arquitetura Intel, tais com a Tecnologia Intel® Resource Director (Intel® RDT). Esta colaboração Intel Cloud for All acelerará o nosso objetivo de implantar mais novas nuvens", disse Jonathan Donaldson, vice-presidente do Grupo para o Data Center e a Infraestrutura Definida por Software da Intel.

Para mais informações sobre as soluções Huawei FusionSphere, acesse http://e.huawei.com/us/products/cloud-computing-dc/cloud-computing/fusionsphere/fusionsphere.

Para mais informações sobre a Iniciativa Intel Cloud for All, acesse www.intel.com/cloudforall.

Website: https://www.huawei.com.br