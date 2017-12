Hug Pay firma parceria com CorpFlex para hospedar sua plataforma tecnológica em Nuvem

A Hug Pay foi criada em 2015 pelo empresário Thiago Moura que decidiu empreender depois de conhecer alguns modelos de negócios nos Estados Unidos de soluções para pessoas não bancarizadas e que teriam forte apelo em todo o Brasil.

"Com a tecnologia que a Hug Pay já possuía, estávamos procurando um modelo de negócio onde tivéssemos cobertura nacional com um parceiro forte para atender a demanda da nossa plataforma", explica Thiago Moura, CEO da Hug Pay.

De acordo com Moura, o app da Hug Pay trará a praticidade de uma plataforma de serviços financeiros na palma da mão do usuário com produtos inovadores, tais como cartão digital de débito (dispensando o uso do cartão de plástico), saque e depósito em dinheiro em qualquer lotérica do Brasil. Além disso, o aplicativo Hug Pay ainda possibilita emitir extrato da conta, pagamento de contas, recarga de celular pré-pago, entre outros produtos que já estão em desenvolvimento e trarão maior comodidade para o usuário Hug Pay.

O app HugPay permite também receber um saldo em conta e transferir para outro usuário Hug Pay para que ele também possa fazer o saque ou utilizar os recursos em outras funcionalidades do aplicativo. "Nossa proposta de serviços é inovadora; as lotéricas trazem capilaridade e facilidade aos usuários da Hug Pay para carregar sua conta para uso do Cartão Digital ou demais funcionalidades do app. Somos pioneiros nesse segmento, e vamos quebrar paradigmas na prestação de serviços com uso da tecnologia. A CorpFlex foi o parceiro de TI ideal para viabilizar nossa solução em Nuvem, reduzindo nossos custos de infraestrutura e agregando segurança em nosso aplicativo", comenta o CEO da Hug Pay.

O objetivo da parceria, acrescenta Thiago Moura, é beneficiar o desenvolvimento da central de produtos financeiros seguindo a tendência de serviços financeiros digitais. "Com a CorpFlex no projeto, a Hug Pay ganhou credibilidade, segurança e uma infraestrutura de TI avançada que agregou estabilidade e alta performance para a solução", afirma.

"Apostamos no projeto da startup porque acreditamos no potencial de mercado da solução, pois se trata de uma ideia inovadora. Poder ter a liberdade de movimentar o seu próprio dinheiro sem a necessidade de ter um vínculo obrigatório com um banco dá ao cliente uma autonomia e praticidade enormes. Esse é o futuro", dizMarcos Andrade, CMO da CorpFlex.

O aplicativo Hug Pay está em fase final de integração com os bancos, e a previsão é de que esteja operando normalmente no começo de 2017. Para saber mais, acesse: http://hugpay.com.br/