Hypertherm amplia programa de serviço comunitário

Com a medida, a Hypertherm acredita que os associados poderão se dedicar a trabalhos mais complexos, como treinamentos e atividades de tutoria. Em paralelo, as horas adicionais serão aproveitadas por ONGs sem fins lucrativos que têm dificuldades de encontrar voluntários dispostos a assumir compromissos diários, semanais ou mensais.

"Estamos empolgados em poder expandir esse benefício para todos os associados da Hypertherm, muitos dos quais já atuam como voluntários por mais de 24 horas por ano", afirma Jenny Levy, vice-presidente de responsabilidade social corporativa da empresa. "Ao elevar o nosso investimento no programa de serviço comunitário, esperamos que mais pessoas possam assumir compromissos recorrentes, aumentando a eficácia do seu trabalho junto às organizações que atendem".

Lançado em 2003, o programa de serviço comunitário da Hypertherm começou com 16 horas por associado, e a decisão de expandi-lo com frequência baseou-se nos benefícios que a empresa identificou tanto para a comunidade quanto para os seus próprios funcionários, que retornam ao trabalho mais motivados e engajados. Em 2016, mais de 80% do time global de associados da Hypertherm atuaram como voluntários, atendendo 15,5 horas por ano, em média. Combinado, isso equivale a mais de 18 mil horas ? desde o início do programa, já foram prestadas mais de 100 mil horas de serviços comunitários.

O programa é parte do compromisso da Hypertherm com a responsabilidade social corporativa. Além do serviço voluntário, a empresa distribui milhares de dólares em subvenções por meio da sua Fundação HOPE. Destaque igualmente para as ambiciosas metas de gestão ambiental da Hypertherm, entre elas, a fabricação de produtos mais eficientes e que, até 2020, zerem a geração de resíduos dispostos em aterros sanitários. Para mais informações, acesse www.hypertherm.com/CSR.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Fundada em 1968, na cidade de Hanover (EUA), a Hypertherm está presente em 93 países. Na América do Sul, conta com uma base na cidade de Guarulhos e um Centro de Distribuição (CD) em Cajamar, ambas no estado de São Paulo.

Além de fabricar equipamentos para corte a plasma, laser e jato d´água, a Hypertherm fornece uma solução completa para o corte industrial, com produtos de automação (controladores de altura e CNC) e softwares de otimização de processo (CAD/CAM). Também é especialista no desenvolvimento e produção de tochas e consumíveis de alta performance.

Website: http://www.hypertherm.com