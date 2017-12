i-Cherry está entre as seis agências autorizadas no país a revender o Google Analytics 360

A agência paranaense que existe a há pouco mais de oito anos, é uma das poucas empresas autorizadas pelo Google a revender o Google Analytics 360 no país. O processo para conquistar tal título demora aproximadamente 6 meses, e os colaboradores precisam passar por uma série de testes para comprovar que estão preparados para atender aos clientes 24 horas por dia, sete dias por semana.

O Google Analytics 360 Suíte é um conjunto de 6 ferramentas que ajuda a compreender o comportamento do cliente, entender os funis de conversão, fazer testes de maneira assertiva e rápida, mensurar resultados on e off-line e integrar os dados de uma forma mais fácil e intuitiva. É a junção de diferentes plataformas em uma solução para profissionais de marketing. Os produtos que fazem parte da suíte são: Audience Center 360, Optimize 360, Data Studio 360, Tag Manager, Attribution e Google Analytics 360.

A ferramenta oferece todas as funcionalidades e relatórios do Google Analytics padrão, além de recursos adicionais para lidar com grandes quantidades de dados, servindo de apoio para equipes de negócios que dependem de:

Funções avançadas para análise e gestão;

Grande volume de processamento de dados;

Dados sem amostragem;

Agilidade nos relatórios;

Integração com outras ferramentas do Google;

Métricas customizadas;

Treinamentos;

Acesso a betas exclusivos;

Acesso ao suporte dedicado 24/7, com profissionais especializados da i-Cherry.

Dora Oliveira, gerente de estratégias digitais da i-Cherry, comenta os diferenciais da agência para atender aos clientes do GA 360. "O foco é ser muito mais do que apenas uma revendedora do Google Analytics 360, a i-Cherry traz estratégia para as métricas dos clientes. Quando uma marca escolhe a i-Cherry como fornecedora do Google Analytics 360, está escolhendo experiência e inteligência em marketing digital. Não será apenas instalado o Google Analytics 360, a agência irá construir uma relação próxima. Não nos posicionamos apenas como fornecedores, mas sim como parceiros. Desde o início trabalhamos para encontrar indicadores relevantes para o negócio, e então trabalhar para criar formas de mensuração", conclui.

Website: http://i-cherry.com.br/servicos/web-analytics/?utm_source=dino&utm_medium=analytics-360