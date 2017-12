IBRI: CODIM divulgará Pronunciamento sobre "Segmentação da Comunicação" no dia 19/01/2017

SÃO PAULO, 16 de janeiro de 2017 /PRNewswire/ -- O CODIM (Comitê de Orientação para Divulgação de Informações ao Mercado) realizará Coletiva de Imprensa, no dia 19 de janeiro de 2017, quinta-feira, às 11 horas, na sede da APIMEC SP (Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais).

Na ocasião, as relatoras Ana Paula Tomé da ANCORD (Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias), e Ligia Montagnani, representante da APIMEC Nacional, divulgarão o Pronunciamento de Orientação do CODIM n° 21 sobre "Segmentação da Comunicação com o Público do Mercado de Capitais".

O PO nº 21 trata da necessidade da companhia aberta diferenciar e adequar a comunicação aos seus diversos públicos estratégicos, tendo como objetivo proporcionar o melhor entendimento da informação divulgada ao mercado pela Área de Relações com Investidores.

Participarão, também, da Coletiva de Imprensa, os coordenadores do CODIM: Haroldo Levy Neto (APIMEC) e Helmut Bossert (IBRI).

SERVIÇO

Pronunciamento de Orientação sobre "Segmentação da Comunicação com o Público do Mercado de Capitais"

Data: 19/01/2017 (quinta-feira)

Horário: 11 horas

Local: APIMEC SP

Endereço: Rua Líbero Badaró, 300 - 2º andar - Centro - São Paulo ?SP (próximo da Estação São Bento do Metrô)

Credenciamento: rodney@digitalassessoria.com.br

Sobre o CODIM: a coordenação do CODIM é dividida entre a APIMEC (Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais) e o IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores), além de contar com a participação das seguintes entidades: ABRAPP (Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar); ABRASCA (Associação Brasileira das Companhias Abertas), AMEC (Associação de Investidores no Mercado de Capitais); ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais), ANCORD (Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias); ANEFAC (Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade); BM&FBOVESPA ? Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, CFC (Conselho Federal de Contabilidade), IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa) e IBRACON (Instituto dos Auditores Independentes do Brasil), tendo ainda como membro observador a CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

Mais informações: http://www.codim.org.br/

Assessoria de Comunicação do IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores)

www.ibri.com.br

Digital Assessoria-Comunicação Integrada

Rodney Vergili

Fones (11) 5081-6064 / (11) 5572-4563

+ 55 (11) 9 9123-5962

rodney@digitalassessoria.com.br

FONTE IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores)