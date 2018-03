iFood, Marmotex e Beauty Date vencem prêmio de "melhores serviços O2O" do ano

São Paulo--(DINO - 23 dez, 2016) - A Associação Brasileira de Online to Offline, entidade sem fins lucrativos que promove a inovação e o uso de tecnologia em serviços do mundo offline, premiou esta semana os três melhores apps do ano no setor.

O principal prêmio, de "melhor serviço de O2O de 2016" ficou com a Beauty Date, serviço de agendamento online em salões de beleza. A empresa paranaense venceu eleição aberta na internet, por voto popular. Apareceram como empresas mais votadas pelo público, logo atrás da principal vencedora, o app da empresa carioca Trinks, também dedicado ao agendamento de serviços estéticos e o aplicativo HelpSaúde, empresa mineira que permite marcar consultas médicas online.

A votação foi organizada e auditada pela empresa de pesquisas NetQuest. No total, 5 mil pessoas de todo o Brasil votaram no melhor serviço do ano e também no serviço mais popular em 12 categorias diferentes.

Outros dois prêmios foram entregues, em eleição feita com especialistas de mercado. O troféu de "melhor empresa do ano" na opinião dos especialistas ficou com o iFood. A empresa foi escolhida por seu crescimento vertiginoso e por ter conseguido consolidar o mercado de entrega de comidas no Brasil, tornando-se a líder disparada em O2O de refeições. Já o prêmio de "startup mais promissora para 2017" ficou com a Marmotex, empresa também dedicada à entrega de refeições, porém com foco corporativo, de entregas de "marmitas" em escritórios e zonas comerciais. "A Marmotex tem um modelo de negócios muito inventivo e está operando a logística entre restaurantes e empresas de modo inovador", afirma Yan Di, presidente da ABO2O.

Votaram nas categorias "eleição dos especialistas", além do presidente da entidade, Igor Senra, vice-presidente da ABO2O, e os sócios-fundadores da associação, Cristiano Soares e Alex Tabor, respectivamente CEOs das empresas associadas Vaniday e Peixe Urbano.

Jovem, feminino, mobile e no sudeste - A votação popular demonstrou que a maior parte dos usuários de serviços de O2O no Brasil é mulher (56% dos votantes foram mulheres, contra 44% de homens), tendência já registrada em outros levantamentos da associação. No critério faixa etária, 40% dos votantes tem menos de 35 anos.

A maior parte dos votos concentrou-se no Sudeste, com a liderança de São Paulo, seguida por Rio e Minas Gerais. Em quarto lugar, aparece o Paraná. A maior parte dos votos (58%) foi feita por plataformas móveis e apenas 42% em PCs. "Os dados demográficos da votação são um mapa valioso de quem é e como se comporta o usuário de serviços O2O no Brasil", diz Felipe Zmoginski, secretário-executivo da Associação.

Veja abaixo a lista dos 12 serviços mais populares, vencedores em suas categorias no "voto popular".

Tickets Online - Decolar.com

Delivery de comida - iFood

Compras coletivas - Peixe Urbano

Reserva de mesas - Restorando

Serviço de Beleza - Beauty Date

Logística - Loggi

Transporte - Uber

Serviços profissionais - GetNinjas

Review de serviços - Guia Mais

Saúde - HelpSaúde

Frete - Quero Frete

Aluguel de Roupas - Dress and Go