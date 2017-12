IHS Markit aponta BroadSoft como plataforma UCaaS líder de participação no mercado global

GAITHERSBURG, Maryland, Jan. 16, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- A BroadSoft, Inc. (NASDAQ:BSFT) foi reconhecida pela IHS Markit como a plataforma líder global em Comunicações Unificadas como Serviço (UCaaS), com 38% das alocações de UCaaS do mundo sendo executadas em suas plataformas, a contar do segundo trimestre de 2016. De acordo com o estudo da IHS, a posição de liderança no mercado global de UCaaS que a BroadSoft ocupa a coloca à frente de suas concorrentes mais próximas.

Hoje, o mercado de UCaaS está composto por empresas 100% dedicadas (pure-plays), operadoras de rede, operadoras de serviços de cabo (MSOs), provedoras de serviço de Internet (ISPs), integradores de sistemas e tradicionais fornecedores baseados em premissas. Com tal abundância de opções, as coisas podem ser confusas para empresas que tentem encontrar o provedor e serviço certos que se adequem às suas necessidades, disse Diane Myers, diretora sênior de pesquisa em VoIP, UC e IMS para a IHS Markit e autora do relatório Analyst Insight do último semestre de 2016. Atualmente, como indicam nosso relatório e os dados, a líder é a BroadSoft, abrangendo a maior parcela da base instalada de alocações em execução na sua plataforma.

Em novembro de 2016, a BroadSoft anunciou que superava 15 milhões de linhas de comunicações unificadas implementadas em todo o mundo um marco de liderança industrial três vezes maior que o concorrente seguinte mais próximo. Ao mesmo tempo, a participação de mercado da BroadSoft para novas remessas de linhas de comunicações integradas em nuvem é duas vezes a da concorrente seguinte mais próxima, uma tendência importante já que a BroadSoft espera que o mercado para novas PBX/comunicações unificadas em nuvem ultrapasse as remessas de equipamentos de PBX/comunicações unificadas no local até 2020.

De acordo com o relatório da IHS, a BroadSoft percebe as UCaaS como tendência também para as grandes empresas e como o futuro das soluções em nuvem para multiusuários que hoje dominam as implementações de telefonia/comunicações unificadas em nuvem. Conforme as empresas se afastam de fornecedores PBX e UC locais em favor de alternativas em nuvem, a BroadSoft acredita estar fortemente posicionada para tirar proveito desse movimento através do recente lançamento do BroadSoft Business uma carteira abrangente e completamente integrada de aplicativos de PBX em nuvem, comunicações integradas, colaboração em equipe e centro de contato, disponibilizadas em nuvem a partir de um parceiro autorizado.

Entre as inúmeras concorrentes, incluindo as principais plataformas de terceiros, plataformas internas e fornecedores tradicionais, a BroadSoft despontou, baseado neste relatório da IHS, como a líder global em comunicações unificadas em nuvem, disse Taher Behbehani, diretor digital e de marketing da BroadSoft. Como solução multiusuário UCaaS que pode entregar benefícios de custo e escalabilidade a provedoras de serviços e empresas, o BroadSoft Business nos coloca em posição para um crescimento ainda maior no futuro.

O sucesso da BroadSoft é resultado não apenas de seu recente trabalho neste mercado, mas de seu foco em garantir as operadoras de primeiro escalão como clientes da plataforma em todo o mundo, em conjunto com as provedoras menores e ágeis, acrescenta Myers. Essa diversidade e esse escopo global deu à BroadSoft uma posição exclusiva no mercado. Além disso, ela está fazendo a transição para o portátil através de lançamentos de grande importância em comunicações unificadas móveis/VoLTE corporativo com a Verizon e a Rogers em 2016, o que a faz continuar relevante em um mercado dinâmico.

Resultados baseados em IHS Markit, Technology Group, Platforms That Drive UCaaS Analyst Insight, 19 de outubro de 2016. Os resultados não são endossos da BroadSoft, Inc. Quaisquer créditos dados a estes resultados estão por conta e risco da entidade terceira. Visite technology.ihs.com para obter mais detalhes.

Declarações prospectivas:

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas na acepção da Lei de Reforma de Litígio de Títulos Privados de 1995. Essas declarações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de termos e frases como pode e irá, e outros termos e frases semelhantes e incluem, entre outros, declarações em relação aos benefícios a clientes da BroadSoft resultantes do uso do BroadSoft Business. O resultado dos eventos descritos nessas declarações prospectivas está sujeito a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes dos resultados previstos por essas declarações prospectivas, incluindo, mas não se limitando a, os benefícios financeiros e outros para a BroadSoft resultantes do uso do BroadSoft Business por seus clientes provedores de serviço, assim como os fatores contidos na seção Fatores de Risco do Formulário 10-K da BroadSoft para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2015, registrado na Comissão de Títulos e Câmbio, ou SEC, em 29 de fevereiro de 2016, e em outros registros da BroadSoft na SEC. Todas as informações neste comunicado são de 16 de janeiro de 2017. Exceto conforme exigido por lei, a BroadSoft não se obriga a atualizar publicamente qualquer declaração prospectiva feita aqui por qualquer motivo para adequar as declarações aos resultados reais ou alterações em suas expectativas.

Sobre a BroadSoft:

A BroadSoft é a inovadora tecnológica em soluções de comunicações em nuvem, colaboração e centro de contato para empresas e prestadores de serviço em 80 países. Somos a líder de participação no mercado para comunicações unificadas com uma plataforma aberta, portátil e segura, apreciada por 25 dos 30 maiores provedores de serviço por rendimento do mundo. Nosso conjunto de aplicativos BroadSoft Business possibilita aos usuários e equipes compartilharem ideias e trabalharem simplesmente para alcançar um desempenho marcante.

Para obter mais informações, visite www.BroadSoft.com.

