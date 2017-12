Imovelweb registra aumento de 59% nas buscas por imóveis para temporada em praias do litoral paulista

O Imovelweb, um dos principais portais do mercado imobiliário do país, fez um levantamento para identificar as cidades onde as buscas para locação de imóveis temporários, para desfrutar o período de festas de final de ano, mais cresceu. O estudo comparou dados do mês de dezembro com o mesmo período de 2015 e o resultado foi um aumento de 59% em 2016 na busca por imóveis nas regiões litorâneas próximas à São Paulo.

O destaque foi Ubatuba que registrou um aumento de 576%, se consolidando como a mais desejada no ranking do portal. Localizada no litoral norte paulista, a cidade oferece mais de 70 praias em diferentes perfis.

Na sequência, entre os destinos mais procurados, aparece a Praia Grande (litoral sul), que atingiu 135% de aumento. Já as buscas pelas praias do Guarujá tiveram uma queda de 30, seguida por Santos, com 8%.

"Como o Natal e Ano Novo caíram em finais de semana, muita gente acabou escolhendo um destino mais próximo para viajar no final do ano. Neste aspecto, as praias de Ubatuba se fortaleceram pelas opções e pela infraestrutura oferecida", explica Mateo Cuadras, CEO do Imovelweb.

Segundo o porta-voz, como o Carnaval só acontece no final de fevereiro, a expectativa se mantém positiva. "Acreditamos que as buscas por imóveis no litoral paulista se mantenham em alta até a data. O que deverá aquecer muito o mercado de locação temporária", completa o CEO do Imovelweb.

