Impermeabilização de lajes e coberturas impede rachaduras e vazamentos

A impermeabilização é responsável por selar e vedar superfícies fabricadas com materiais porosos e suas falhas, geradas por movimentos na estrutura ou por erros na execução da obra. É uma etapa fundamental para o conforto dos usuários, mas que muitas vezes é deixada de lado por falta de informação ou economia. Porém os resultados desse descaso serão vistos em pouco tempo, já que a falta de impermeabilização pode causar manchas e bolor em tetos e paredes, além da oxidação de armaduras de ferro estruturais o que pode causar danos irreversíveis.

Recuperar os danos causados por falta de impermeabilização pode sair muito mais caro do que fazê-la no tempo correto. De acordo com especialistas, o custo do processo durante a construção pode ser de 1% a 3% do valor da obra, mas a execução depois da obra concluída pode corresponder a 25%.

Existem dois sistemas de impermeabilização: rígidos e flexíveis. No primeiro, aditivos químicos são adicionados aos materiais de construção, reduzindo a porosidade dos mesmos. Este tipo é indicado para locais que não exista possibilidade de trincas ou fissuras como subsolos, piscinas internas e galerias de barragens. A outra opção é aplicável em áreas sujeitas a fissuras e possui duas subcategorias: moldados no local (membranas) e os pré-fabricados (mantas). Estas são ideais para telhados, terraços, reservatórios de água, entre outros.

Não perca dinheiro e evite dor de cabeça, fique atento a empresa que irá realizar o trabalho. O Grupo Engecoating oferece as melhores opções de impermeabilização de lajes e coberturas com materiais de altíssima qualidade e com testes de acordo com as normas vigentes.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Website: http://www.engecoating.com.br/