Impressora UNIFOIL permite personalização de Alto Padrão em apenas alguns segundos

São Paulo--(DINO - 15 dez, 2016) - A Gomaq, uma das maiores distribuidoras de equipamentos de impressão e serviços de terceirização de impressão, começa a distribuir a impressora Unifoil, do fabricante belga Unibind, que permite maior agilidade e redução de custos na produção de capas personalizadas para documentos impressos.

Com este equipamento fica fácil personalizar diversas superfícies planas, tais como capa dura, capas plásticas, PVC, madeira (MDF), borracha, couro, capas de bíblias, guardanapos, convites de casamento, papéis especiais, agendas e muitas outras mídias. As personalizações dessas superfícies são feitas em poucos segundos de forma simples e prática.

Trata-se de uma impressora de tecnologia simples e única que permite incluir imagens, logos, textos, através de software que acompanha o equipamento, sem necessidade de produzir clichês ou usar hot stamping. A impressão é até 5 cores (preta, azul, vermelha, dourada e prateada) é feita por transferência térmica para a superfície desejada em segundos.

"O equipamento vem com um software muito simples de operar, que permite ao usuário incluir logos, imagens, desenhos e textos, que são facilmente transferidos para superfície por transferência térmica. Além da impressora UNIFOIL, a UNIBIND tem encadernadoras que complementam todo processo de acabamento sob demanda", explica Dalcinei Ferreira, responsável pela área da UNIBIND na GOMAQ.

De acordo com o executivo, o melhor desse sistema é que ele foi desenvolvido para ser de fácil manuseio, o que permite que o próprio usuário personalize suas apresentações, livros, cadernos, etc, economizando tempo e dinheiro e garantido pontualidade na entrega de documentos profissionais personalizados.

Sobre a Gomaq

Fundada há 51 anos, a Gomaq (www.gomaq.com.br) é uma das pioneiras do mercado de distribuição de equipamentos de impressão e soluções de outsourcing de parques de impressão. Com mais de 5.000 revendas ativas e grandes clientes como Redecard, Bic Banco, Royal Canin, Banco ABC, Leroy Merlin, Lopes, Prevent Sênior a empresa tem uma trajetória de sucesso, que se deve, principalmente, pela preocupação em oferecer soluções e equipamentos inovadores e que atendem as necessidades dos parceiros. Com sede em São Paulo e Centro de Distribuição em Vitória (ES), a empresa atua hoje nos canais de Soluções, Distribuição e Governo. Atualmente, a empresa trabalha com as marcas: Brother, Lexmark, Sharp, RISO, Unibind, Dascom, e Xerox. Com abrangência nacional, a Gomaq figura entre as 200 maiores empresas de Informática do Brasil desde 2008 (Guia Info Exame)

