Inbound Marketing: o modelo que merece a atenção dos empresários

São Paulo, SP--(DINO - 15 dez, 2016) - Inbound Marketing, Marketing de Conteúdo ou Marketing Assertivo é uma das ferramentas essenciais que as empresas devem desenvolver, para que os resultados com o investimento feito em marketing seja cada vez mais mensurável e assertivo. Diante da atual imersão tecnológica em que a sociedade está inserida, apostar em processos mais otimizados e que gerem resultados que possam moldar as decisões mais rentáveis e inteligentes, de fato, merece a atenção dos donos de negócios.

Para competirem com os concorrentes, as empresas precisam, de fato, investir no reconhecimento de seu negócio, é aí onde entra o Marketing. Ao contrário do Marketing Tradicional ou Outbound Marketing, que apresenta um alto custo

(principalmente para pequenas e médias empresas) e difícil mensuração de resultados, o Inbound Marketing diferencia-se consideravelmente, pois além de conseguir apresentar maior otimização de resultados e um menor custo para o cliente, ele ainda é capaz de fazer com que a imagem construída por sua empresa, no universo digital, seja forte o suficiente para que seu cliente o encontre, antes mesmo que você o procure.

Com o Inbound Marketing, é possível, por exemplo, produzir conteúdos que sejam de interesse de seu público específico. As informações contidas nessas produções não precisam, necessariamente, ter o objetivo de venda, mas de deixar seu cliente mais nutrido do que realmente importa para ele. Ou seja, dessa forma, a construção de uma autoridade é gerada e sua audiência (público-alvo) passa a ser mais fidelizada. Nessa modalidade de marketing, a imagem da sua empresa é fortemente elaborada e a futura venda, com certeza, é realizada com mais valor ? não só monetário, claro!

De forma simples, o Marketing é a ferramenta utilizada de forma estratégica para influenciar um determinado público quanto à ideia, instituição ou mesmo um produto ou serviço.

Atualmente, trabalhar com o Inbound Marketing é a melhor e mais inteligente forma de atrair novos prospectos e transformá-los em leads qualificados e, consequentemente, em cliente efetivos.

O primeiro passo que você deve tomar em relação ao seu negócio é definir qual o objetivo estratégico deseja alcançar. Em um segundo momento, definir seu público-alvo é essencial. Realizar pesquisas, ler sobre seu tema e munir-se de informações engrandecedoras, fará a diferença para a construção do seu negócio.

Diversas empresas procuram ser referência em seu segmento. Se sua pequena ou média empresa deseja isso, demonstre autoridade em seus conteúdos e adapte-os para os diversos estágios de relacionamento e venda que você estará inserido.

Garanto que, com o Novo Marketing (Inbound Marketing), sua empresa conseguirá atingir patamares de crescimento até então desconhecidos.

Falando em geração de conteúdos, separei um artigo bem interessante sobre esse assunto, para que você inicie sua produção conteudística, através das Mídias Sociais, por exemplo.

