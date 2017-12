Inclusão e participação: empresa de tecnologia fornece curso de libras para seus colaboradores

Com o propósito de cumprir sua função social e aumentar o acesso de pessoas com deficiência ao mercado de trabalho, a empresa blumenauense de tecnologia da informação HBSIS inaugurou, em 2016, um curso de libras para seus colaboradores. As aulas, que tiveram início em agosto, foram implantadas com o intuito de disseminar o conhecimento em linguagem de sinais entre os profissionais da empresa, permitindo que eles tenham um diálogo contínuo e seguro com deficientes auditivos.

Libras no ambiente corporativo

De acordo com Renata Basílio, responsável pela frente de Treinamento e Desenvolvimento da HBSIS, o curso busca "despertar os colaboradores para o benefício e o prazer do diálogo com a comunidade surda, mantendo um elo de comunicação entre todos". O aprendizado da linguagem de libras permite que os colaboradores com deficiência possam se comunicar com mais facilidade com os demais e promove a inclusão dentro da companhia.

O curso foi criado pelo departamento de Desenvolvimento Humano e Organizacional, em parceria com o SESI Blumenau, e foi ministrado semanalmente na sede da HBSIS. As aulas tinham como tema as propriedades das línguas de sinais, vocabulários contextualizados, interpretação textual e conteúdos práticos, como dicas de relacionamento no trabalho, gentilezas e cumprimentos.

Na primeira turma, que aconteceu de agosto a novembro deste ano, formaram-se vinte profissionais da empresa, entre eles Bruna Floriano, da área de DHO: "o curso inicialmente foi um grande desafio que aos poucos foi se tornando algo apaixonante. É encantador o fato de você estar aprendendo outra forma de se comunicar". A entrega dos certificados aos participantes da primeira turma será realizada em janeiro de 2017, quando a empresa pretende abrir novas turmas, com o objetivo de elevar ainda mais a qualidade da comunicação entre os seus profissionais.