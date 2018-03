Índice de valor comercial de atletas da China para conferência à imprensa sobre atletas chineses realizada em 17 de dez.

O tema da conferência à imprensa foi Star Index & New Value

PEQUIM, 26 de dezembro de 2016 /PRNewswire/ -- Uma conferência à imprensa intitulada "Índice de valor comercial para atletas chineses" sobre o tema de "Stars Allianz Index & New Value" que foi realizada conjuntamente por China Youth Care Foundation e Stars Allianz of Sports and Media (Pequim) Co.Ltd. foi realizada no International Exchange Center of Communication da Universidade da China em 17 de dezembro de 2016.

As comunidades esportivas em todo mundo, agências de marketing bem conhecidas, instituições de RP e publicitárias, e empreendimentos como Marketing Institute of CEIBS, Swedish China Friendship Association, a maior empresa de RP do mundo, Weber Shandwick, Ogilvy Beijing Group, TTD Sports, Mailman Group, Wayforward Advertising, ANTA Sports, Marketing Institute, Sidney Oliveira, Wilson, Coca-Cola, etc. participaram da conferência.

Dr. Li Feng, fundador da Stars Allianz Sports, fez um discurso sobre o "Star Index & New Value" após o tema ser apresentado por Zhang Bin, famoso apresentador esportivo da CCTV. O discurso de Li, que tratou do que o Índice Stars Allianz 5A trará a todo o setor esportivo, deixou uma profunda impressão em todos os presentes.

Esperamos que o valor do "Índice Stars Allianz 5A" possa ajudar a promover o desenvolvimento do setor esportivo, faça com que os atletas vivam melhor e obtenham mais atenção da mídia para ajudar no crescimento do mercado. Ao usar valores de índice e metodologia, podemos possibilitar a orientação de seleções, controle e posição com precisão, auferir valor e impulsionar o desenvolvimento saudável. Esse sistema representa os três elementos mais críticos no mercado, conforme o seguinte:

1. Exigências do público para o consumo de esportes;

2. Exigências dos gerentes de marca para o marketing esportivo;

3. Julgamento dos atletas quanto ao seu próprio valor e exigências de seu planejamento de carreira

No fórum "Star Index & New Value", os convidados de diferentes ramos do mundo esportivo compartilharam suas opiniões.

O Sr. Gao, presidente da Volleyballworld, mencionou que o Guoan FC está confuso quanto à determinação de preços do valor comercial de jogadores de futebol e de ativos intangíveis do clube. No entanto, a exploração útil do Índice Stars Allianz 5A injeta sangue novo no setor.

Zhang Sen, diretor executivo do Stars Allianz Sports, declarou que, como o primeiro índice comercial para astros esportivos da China, o "Índice Stars Allianz 5A" vai desempenhar um papel positivo no aprimoramento da ecologia da indústria esportiva.

