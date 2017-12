Indústria contrata farmacêuticos para atuar em fábricas de medicamentos em Minas Gerais Sabará (MG) e Montes Claros (MG)--( DINO - 24 jan, 2017) - A indústria farmacêutica Hipolabor está contratando três profissionais para atuar nas fábricas de medicamentos da empresa em Minas Gerais. São oportunidades para coordenador de Produção e gerente da Garantia da Qualidade, na cidade de Sabará, e uma para coordenador de Garantia de Qualidade, em Montes Claros. As vagas de emprego são destinadas a profissionais com formação em farmácia industrial e extensivas a pessoas com necessidades especiais (PNE). Os currículos devem ser encaminhados para rh@hipolabor.com.br (Sabará) ou recrutamentomc@hipolabor.com.br (Montes Claros) com o nome da vaga no assunto e pretensão salarial.