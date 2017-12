Indústria de Fertilizantes para Agronegócio da América Latina se encontrará em Buenos Aires

BUENOS AIRES, Argentina, 12 de janeiro de 2017 /PRNewswire/ -- Fertilizer Latino Americano é a mais importante conferência de negócios da indústria de fertilizantes na região, atraindo mais de 650 delegados. Conferencistas vão discutir os desenvolvimentos no Brasil, um dos maiores consumidores da indústria; o crescimento exponencial recentemente visto na Argentina; o enorme potencial do México assim como as tendências do setor na China, Índia, antiga União Soviética e outros importantes mercados globais.

Palestrantes incluem:

Juan Lozano, CEO, Pemex Fertilizantes

Olaf Hektoen, Vice Presidente, Diretor da BU Latin America ex. Brasil, Yara

Luis Maria Urriza, subsecretário de Agricultura, Ministério da Agroindústria, Governo Federal da Argentina

Aldo Bonalumi, Secretário de Mineração, Ministério da Indústria, Comércio e Mineração, Governo de Córdoba, Governo Federal da Argentina

Vicente Humberto Lobo Cruz, Secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral, Ministério de Minas, Governo do Brasil

Charlotte Hebebrand, Diretora Geral, IFA

Matthew Albrecht, Vice-Presidente Sênior de Marketing, Norte da Ásia e Brasil, Canpotex

Marco Prenna, Presidente, CIAFA e subdiretor de Insumos Agrícolas, Associação de Cooperativas Argentinas (ACA)

Jorge Bassi Gerente de Marketing BUNGE Fertilizantes e Presidente, FERTILIZAR Associação Civil

Federico Bert, Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento, AACREA

Edmundo Nolan, Membro do Comitê Executivo, Aapresid

O evento de três dias inclui uma visita ao complexo Bunge Ramallo, uma grande exposição e apresentações técnicas que darão acesso a pesquisas e desenvolvimento de última linha a fertilizantes com eficiência melhorada, gerenciamento de solo, agrominerais e muito mais. A conferência é feita em conjunto com a International Fertilizer Association (IFA) e apoiada por Fertilizar, Anacofer e Abisolo. Algumas das principais empresas do setor estão patrocinando a FLA inclusive: Ma'aden, Belarusian Potash Company, The Mosaic Company, OCP, NAQ Global, Profertil, Solvay, Inchcape Shipping Services e Sulphur Mills.

A conferência de 2017 ocorre de 25 a 27 de janeiro em Buenos Aires, Argentina e será organizada pela CRU em colaboração com Argus FMB.

"Com mais de 650 pessoas representando a cadeia completa de produtores a consumidores, esse encontro juntará não só os principais executivos da região, mas do mundo na indústria de fertilizantes, e será uma oportunidade única para conhecer as maiores empresas e ouvir informações centrais para futuras decisões estratégicas".

Nicola Coslett, CEO, CRU Events

Para mais informações sobre Fertilizer Latino Americano vá até www.fla-conference.com

Para informações à imprensa, entre em contato com Michael Cluskey no telefone +44 (0)20 7903 2019 ou e-mail michael.cluskey@crugroup.com

Sobre: A CRU Events possui um portfólio bem estabelecido de eventos para a indústria do fertilizante, incorporando conferências internacionais em larga escala para os mercados de nitrogênio, fosfato e enxofre. Para mais informações, visite: www.crugroup.com/events

