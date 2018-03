Inscrições abertas para o I Simpósio Brasileiro de Processo Civil

Curitiba (PR)--(DINO - 13 dez, 2016) - Organizado pela Academia Brasileira de Direito Constitucional (ABDConst), o I Simpósio Brasileiro de Processo Civil ocorrerá nos dias 16 e 17 de março do próximo ano, no Teatro Positivo. As inscrições estão abertas e podem ser feitas no link: http://www.abdconst.com.br/simposio2017. Os valores são de R$ 150,00 (conveniados/grupo) e R$ 250,00 (não conveniados) aos acadêmicos; de R$ 185,00 (conveniados/grupo/ex-alunos da ABDConst) e R$ 310,00 (não conveniados) aos pós-graduandos e de R$ 300,00 (conveniados/grupo) e R$ 500,00 (não conveniados) aos profissionais. Esses valores promocionais seguem até o dia 15 de dezembro.

O evento marca o primeiro ano de vigência do Novo CPC, que passou a vigorar em 18 de março de 2016. Mais informações: www.abdconst.com.br/simposio2017.

Serviço ? I Simpósio Brasileiro de Processo Civil

Datas: 16 e 17 de março de 2017

Local: Teatro Positivo (Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300)

Realização: Academia Brasileira de Direito Constitucional (ABDConst)

Inscrições: www.abdconst.com.br/simposio2017.

Mais informações: (41) 3024-1167

Website: http://www.abdconst.com.br/simposio2017