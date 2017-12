Inscrições abertas para startups que disputarão o Get in The Ring pela primeira vez no Brasil

A competição, que teve sua primeira edição na Holanda em 2012, foi criada pelo Get in the Ring Foundation e surgiu com a missão de reduzir a taxa de insucesso de empresários talentosos e de inovações com potencial de mudar o mundo. Acredita-se que os principais motivos que ocasionam o fechamento de muitas startups é a falta de acesso a financiamentos e falta de ajuste do produto com o mercado. Ao conectar startups com novas oportunidades através de um pódio global, pretende-se impulsionar o início e moldar o futuro dos seus negócios.

Cerca de 80 países e mais de 10.000 startups já participaram da competição global que foi criada com o objetivo de fomentar o mercado do empreendedorismo e inovação conectando startups com projetos de grande potencial a novas oportunidades de crescimento dos seus negócios.

A etapa que acontecerá em Salvador é voltada para promissoras startups de todo o Brasil. Os empreendedores interessados deverão se inscrever até o dia 19 de fevereiro de 2017 e as 10 selecionadas terão que apresentar pitch em inglês em um ringue de boxe competindo entre si por prêmios e por um lugar na final em Singapura, representando o Brasil. O vencedor, que será determinado por juízes especialistas, terá todas as despesas pagas para participar da final bem como de um evento mundial de alto nível e acesso a investidores.

Get in The Ring Salvador

QUANDO: 16/03/17 - Teatro Vila Velha - 19h

ONDE: Salvador, BA

INSCRIÇÕES: Até o dia 19/02/17 através do site http://bit.ly/GITRSalvador

INFORMAÇÕES: http://fb.me/gruporedemais

Grupo Rede+

O Grupo Rede+ é uma rede de ambientes colaborativos que fomenta o desenvolvimento empreendedor, com conexão real de ideias, pessoas e comunidades inovadoras e que oferece todo o suporte para o desenvolvimento de negócios. Através da Rede+, os empreendedores têm acesso a escritórios virtuais, coworking, cursos, mentorias, aceleração e uma grande quantidade de programas e serviços complementares que possibilitam o crescimento de novos empreendimentos em Salvador, Aracaju e, em breve, em todo o Brasil. Conheça o Grupo Rede+ no site: www.gruporedemais.com e nas redes sociais pelo @gruporedemais

Website: http://gruporedemais.com/