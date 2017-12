Inscrições para o 6º Concurso de Marchinhas de Carnaval Mestre Jonas encerram no dia 27 de janeiro

O sucesso de marchinhas vencedoras e participantes nos últimos anos demonstra o quanto o concurso já se estabeleceu como referência para o carnaval de rua de BH.

Músicas como "Na coxinha da Madrasta", vencedora de 2012 que ganhou destaque na mídia nacional, "Imagina na Copa" e "Solta o Seu Toim" que viraram sensação do carnaval de 2013, ou as divertidíssimas "Baile do Pó Royal", "Pula Catraca" e "Carnaval" que marcaram o ano de 2014 e que ganharam as bocas e as ruas da capital.

Em 2015, as cinco melhores composições foram: "Rejeitados de Guarapari", de Flávio Boca, Rae Medrado e Sérgio Duá; "Selfolia", de Gustavo Maguá, Vitor Velloso e Alexandre Horta, "Eu quero todo mundo dando beijo na boca", de Luiz Rocha; "Essa Cana - Bidiol", de Ruston Albuquerque, André Albuquerque e Ricardo Gomes; e "Do desespero a alegria", de Pablo Castro.

2016 foi o ano de "Não enche o saco do Chico", de Marcos Frederico e Vitor Velloso; "Prefeito, libera o cooler", de Helton Lima e Joílson Cachaça e "A letra da marchinha", de Pablo Castro levarem os prêmios.

A cada ano, mais canções inspiradíssimas e um número crescente de inscrições e de mobilização popular - dividindo opiniões e a torcida por uma ou outra composição.

Neste ano, 15 marchinhas serão pré-selecionadas por uma curadoria especializada convidada pela Comissão Organizadora. O resultado da primeira triagem será divulgado dia 30 de janeiro na página do concurso no Facebook e no programa "Bazar Maravilha, da Rádio Inconfidência". A partir daí as marchinhas selecionadas se apresentarão na Etapa Seletiva em show no dia 03 de fevereiro, no Distrital ? espaço cultural e gastronômico localizado dentro do Mercado do Cruzeiro.

Nesta data, após as apresentações dos concorrentes, os juízes escolhidos entre músicos e carnavalescos da cidade definirão as dez melhores marchinhas que irão disputar a Finalíssima, no dia 11 de fevereiro, no Music Hall.

O valor do prêmio em dinheiro será de R$13.500 mil, distribuídos entre os 5 primeiros colocados. Na festa, através do voto popular, as marchinhas receberão R$6 mil (1º lugar), R$3 mil (2º lugar), R$2 mil (3º lugar), R$1.500 mil (4º lugar) e R$1.000 mil (5º lugar)

SERVIÇO:

INSCRIÇÕES PARA O 6º CONCURSO DE MARCHINHAS MESTRE JONAS

Até 27 de janeiro no www.facebook.com/ConcursodeMarchinhasMestreJonas

Inscrição gratuita

SELETIVA DO 6º CONCURSO DE MARCHINHAS MESTRE JONAS

03 de fevereiro, sexta, 19h à 1h

Local: Palco do Distrital. Rua Opala, s/n, Mercado Distrital do bairro Cruzeiro.

Ingressos: R$20,00 (meia) e R$40,00 (inteira) ? 1º lote.

Ingressos à venda pelo site: www.sympla.com.br/mestrejonas