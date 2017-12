Inspire-se em 6 ideias para organizar os brinquedos de seu filho

Rio de Janeiro - RJ--(DINO - 04 jan, 2017) - A família cresce e a casa continua pequena. E, por mais que muito papais e mamães desejem, nem sempre mudar de endereço é uma opção. Nessas horas, o melhor a se fazer é colocar a cabeça para trabalhar e tentar encontrar soluções criativas para o espaço disponível. O foco fica para o quarto da meninada, que parece acumular um mundo de objetos: livros, carrinhos, bonecas? Isso sem falar nas minúsculas pecinhas de quebra-cabeças e jogos de montar.

Para organizar brinquedos do seu filho de uma maneira criativa confira 6 soluções :

Os cestos são velhos conhecidos entre quem já pratica a arte da organização. A dica, aqui, é para quem não dispõe de muito espaço no cômodo para colocar os balaios no chão: você pode, em vez disso, pendurá-los na parede. Desse jeito, você pode enxergar todos os brinquedos muito mais facilmente!

Sabe as fruteiras feitas de plástico que você encontra facilmente em supermercados e shoppings? Já pensou que elas podem ir além da cozinha e ocupar um cantinho no quarto do seu filho? Se você investir nessa ideia, pode, inclusive, criar plaquinhas para indicar onde cada coisa deve parar: livros, bonecos de plástico, blocos de madeira etc.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Um item que, graças à sua versatilidade, vem invadindo vários espaço da casa, os pallets (caixotes feitos em madeira) também podem ser usados para guardar os brinquedos do seu filho. Se você e a meninada não curtem o estilo rústico, uma solução é pintar os pallets com tinta ou envolvê-los com tecidos coloridos.

Passe em uma loja de jardinagem e compre vasos de diversos tamanhos, dos pequenos ? mais charmosos ? até os medianos ? que são mais práticos para juntar os brinquedos e sumir com a bagunça. Eles podem ter cores diferentes para categorizar o tipo de item que é guardado dentro dele. Por exemplo: potes amarelos abrigam os ursinhos de pelúcia, enquanto os vermelhos mantêm os bonecos em ordem. Se você quiser personalizar os vasinhos, aposte em tintas e adesivos.

Quem acha que as sapateiras servem para guardar apenas os tênis da molecada está redondamente enganado! Esses móveis são, sim, bastante úteis para organizar os pisantes, mas os modelos mais simples ? muitas vezes feitos de plástico ou de tecido colorido ? podem ser uma boa para dividir bonecas, carrinhos, bichinhos de pelúcia e qualquer outro brinquedo do seu filho.

Muitas pessoas preferem guardar brinquedos e itens pessoais. Se o seu filho não brinca mais com aquela coleção de bonecos ou carrinhos, há duas alternativas: doá-los ou guardá-los em algum lugar para, futuramente, serem resgatados, caso a criança mude de ideia. Nesse segundo caso, é possível contar com uma solução de self storage, na qual uma empresa aluga boxes para que você armazene o que bem entender ali dentro.

A Storage Guarda-Tudo, com mais de vinte anos de experiência, é uma ótima opção. Em seu sítio na internet estão disponíveis todas as informações que você pode precisar, inclusive dicas e orçamentos sem compromisso. Acesse www.storageguardatudo.com.br