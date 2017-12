Instituto MRV entrega kits de material escolar para filhos de funcionários da construtora São Paulo, SP--( DINO - 19 jan, 2017) - Os pais que têm filhos que estudam sabem o quanto a lista de material escolar pesa no bolso. A previsão é que os itens fiquem 10% mais caros em 2017, segundo a Associação Brasileira dos Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares (Abfiae). Mas para os colaboradores da MRV Engenharia, os gastos do início de ano serão menores. O Instituto MRV, organização sem fins lucrativos fundada pela construtora, por meio do projeto "Seu filho, nosso futuro", fornecerá 3328 kits de material escolar para os filhos de todos os funcionários da construtora. Em São Paulo, 1181 crianças e adolescentes, com idades entre 6 e 14 anos, serão beneficiadas com a ação.