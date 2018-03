Instituto Pró-Livro apresenta os vencedores da 1ª edição do Prêmio IPL - Retratos da Leitura

São Paulo/SP--(DINO - 14 dez, 2016) - O Instituto Pró-Livro criado pelas entidades do livro ? ABRELIVROS, Câmara Brasileira do Livro (CBL) e Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL), desde o início das suas atividades, em 2007, comanda uma série de iniciativas visando fomentar a leitura, difundir o livro e transformar o Brasil em um país de leitores. Agora dá mais um passo rumo aos seus objetivos. Nesta quinta-feira, 15 de dezembro, em São Paulo, será realizada a 1ª edição do Prêmio IPL - Retratos da Leitura, o qual não só reconhecerá como também homenageará organizações por suas práticas que estimulam a leitura.

O Júri foi formado por especialistas representando as categorias do Prêmio: Marcos da Veiga Pereira (presidente do IPL), Maria Lúcia Kerr (cadeia produtiva), Luis Antonio Torelli (cadeia produtiva), Carlo Carrenho (mídia), João Pedro Paes Leme (mídia), José Castilho (biblioteca/ONGs), Sonia Madi (ONGs), Vera Saboya (biblioteca e ONGs) e Zoara Failla (coordenadora - IPL).

"Certamente muitas outras mereciam esse prêmio, mas, nesse lançamento quase simbólico, serão homenageadas aquelas que, segundo os especialistas, atenderam aos principais critérios que orientaram essa indicação, como: reconhecimento, relevância, abrangência, continuidade, história e inovação", afirma Marcos da Veiga Pereira, presidente do Instituto Pró-Livro.

Conheça os vencedores:

Na categoria Cadeia Produtiva:

? Instituto Ecofuturo (mantenedora: Suzano Papel e Celulose) ? Projeto Bibliotecas Comunitárias - Ler é Preciso.

? Skoob ? (Portal de compartilhamento sobre livros e leituras pelos leitores)

? Companhia das Letras (Editora Schwarcz) ? Projeto Clubes de leitura com remição de pena.

Categoria ONGs:

? Fundação Itaú Social - Programa Itaú Criança - Campanha "Leia para uma criança"

? Associação Vaga Lume ? Expedição Vaga Lume

? ACEC ? Associação Cultural Estudos Contemporâneos - Flupp - A Festa Literária das Periferias.

Categoria Mídia:

? Revista Emília

? Fundação Volkswagen - Plataforma do Letramento (coordenação técnica CENPEC)

? GloboNews Literatura

Categoria Bibliotecas:

? Biblioteca Pública Estadual do Acre

? Biblioteca de São Paulo ? Parque da Juventude

? Rede Bibliotecas Parque do Estado do Rio de Janeiro

Os representantes das entidades contempladas receberão o troféu durante o evento, no dia 15 de dezembro, no espaço Unibes Cultural, em São Paulo.

Já para a segunda edição do Prêmio IPL Retratos da Leitura, em 2017, as instituições interessadas em participar poderão inscrever seus projetos de fomento à leitura ou difusão do livro. Essa edição será lançada em março/17, com ampla divulgação e apresentação de seu regulamento. "O nosso desejo é que o prêmio possibilite reconhecer ações exitosas já em prática pelo Brasil e que estimule mais instituições a incentivarem a leitura, alcançando um maior número de pessoas, para, em um futuro não muito distante, nos tornarmos uma sociedade que desfrute dos benefícios promovidos pela leitura", conclui Marcos da Veiga Pereira.

Outra novidade do IPL será o lançamento, também em março/17, de sua Plataforma Pró-Livro. Um espaço colaborativo onde será possível, além de receber as inscrições dos projetos para concorrer à 2ª edição do Prêmio, cadastrar, mapear, divulgar e conhecer estudos, pesquisas, programas e projetos de fomento à leitura e difusão/acesso ao livro, desenvolvidos em todo o Brasil pelo governo, universidades e sociedade civil. Ela também oferecerá ferramentas para promover o intercâmbio e troca de experiências e conhecimentos, por meio do uso de fóruns e integração com redes e mídias sociais. "A partir dessa plataforma, o IPL espera difundir e valorizar ações voltadas à promoção da leitura que acontecem pelo Brasil, e, compartilhar experiências, estudos, metodologias e ideias que possam melhor qualificar e estimular novas ações e políticas mais efetivas, voltadas ao fomento e à melhoria da qualidade da leitura", acredita o presidente do IPL.

Serviço:

Prêmio IPL Retratos da Leitura

www.prolivro.org.br

Data: 15 de dezembro

Horário: 19h

Local: Rua Oscar Freire, 2500 ? Sumaré (Unibes Cultural)

