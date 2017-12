Intercâmbio em família: pais e filhos aprendem e se divertem juntos

São Caetano do Sul - SP--(DINO - 04 jan, 2017) - Aproveitar o período de férias para fazer um intercâmbio no exterior agora é uma realidade mesmo para casais que tenham filhos pequenos.

Na modalidade de intercâmbio em família, pais e filhos viajam juntos para aprender ou aprimorar outro idioma e ao mesmo tempo desfrutar dos momentos de lazer e descontração de uma viagem de férias.

Essa opção de intercâmbio é normalmente procurada no final e início de ano ou em julho, períodos que coincidem com o recesso escolar.

"Percebemos que há um grande interesse e disponibilidade de famílias em fazer o que seria um misto de intercâmbio com viagem de férias prolongada. Criamos o intercâmbio em família para atender às necessidades específicas desse público", esclarece Sandra Gabrielli, consultora em Educação Internacional e sócia-diretora da Canadá Intercâmbio ? ABC Paulista, que é uma das raras agências de intercâmbio no Brasil que oferece, com exclusividade, esse tipo de serviço especialmente dedicado a famílias.

"É um investimento inteligente e muito bem pensado, porque traz aprendizado e oportunidade de convivência tanto para os pais quanto para os filhos", ela acrescenta.

A duração e carga horária dos cursos de idiomas são customizadas de acordo com o interesse de cada familiar, podendo ser de semanas a um ou dois meses.

Qualidade de ensino

O destino é Vancouver, cidade do Canadá que já foi eleita, mais de uma vez, como a melhor do mundo para se viver.

De acordo com a "Pesquisa Selo Belta" sobre o mercado de educação internacional e intercâmbio no Brasil, o Canadá é o país mais procurado pelos intercambistas brasileiros em função da reconhecida qualidade do ensino, segurança, hospitalidade e custos menores em comparação com outros países.

O dólar canadense tem cotação mais baixa do que o dólar norte-americano, o que estimula ainda mais os brasileiros a escolherem o Canadá para a realização de cursos de inglês.

Enquanto os pais aprendem ou aprimoram a fluência em inglês, fundamental para o crescimento profissional, as crianças (a partir de 6 anos) também têm contato com o idioma, em cursos especificamente dedicados à sua faixa etária.

"É uma oportunidade para que os pais observem de perto como seus filhos se comportam num país diferente, o que lhes dará mais segurança e tranquilidade quando chegar a hora do adolescente viajar sozinho", diz Sandra Gabrielli.

Lazer na cidade, praia e montanha

Enquanto aprende, a família também se diverte e conhece a cultura local.

Vancouver possui um dos climas mais amenos do Canadá e devido à sua localização privilegiada, próxima ao mar e às Rocky Mountains, proporciona opções variadas para os momentos de lazer em praias, parques e montanhas.

"De acordo com o tempo de permanência e preferências das famílias, é possível personalizar os roteiros turísticos, que vão desde tours pelas áreas urbanas com ótima infraestrutura de comércio e lazer até visitas às regiões de montanhas, cachoeiras, lagos e fauna selvagem, onde é possível praticar caminhadas e canoagem no verão ou esquiar, patinar e andar de snowboard no inverno", diz Sandra.

Sobre a Canadá Intercâmbio ? ABC Paulista

A Canadá Intercâmbio ? ABC Paulista é uma das agências franqueadas da Canadá Intercâmbio, localizada na cidade de São Caetano do Sul, em São Paulo.

Oferece variadas modalidades de intercâmbio para o Canadá, customizadas de acordo com a idade, objetivos, perfil e estilo do público interessado: high school, college, career college, cursos de especialização profissional, cursos de férias e cursos de inglês e francês para todas as idades.

É também especializada em processos de imigração, com consultor regulamentado pelo ICCRC ? Immigration Consultants of Canada Regulatory Council.

Conta com o apoio dos escritórios da Canadá Intercâmbio, localizados nas cidades de Vancouver (onde fica a matriz) e Toronto, no Canadá e de serviço de atendimento 24 horas, que proporciona suporte aos clientes durante todo o processo de intercâmbio e estada naquele país.

Realiza, mensalmente, palestras informativas sobre programas de intercâmbio para o Canadá, abertas à participação de qualquer interessado.

Canadá Intercâmbio ? ABC Paulista

Av. Presidente Kennedy, 3500 ? sala 602 - São Caetano do Sul ? SP

(11) 3996-6440

(11) 9 4575-6161

www.canadaintercambio.com

abc@canadaintercambio.com