Internet das Coisas é destaque na Campus Party Brasil #CPBR10

Na quarta-feira (01), das 12h30 às 13h30, a Konker marca presença na Arena Maker, em parceria com a Fazedores.com. Érico Netto, IoT Hardware Specialist da Konker promove a oficina "Crie protótipos e construa rapidamente soluções conectadas". O encontro tem como objetivo apoiar os participantes a conectar e controlar dispositivos, visualizar e entender seus dados com o uso da Plataforma Konker, desenvolvida com tecnologias de código aberto. "Queremos, junto com a comunidade, ajudar a fortalecer a internet das coisas" afirma Rafael Ferraz, Product Marketing Manager da Konker.

Na Arena Robótica, na quinta-feira (02) e no sábado (04), das 17h00 às 18h00, a Konker apresenta O Workshop e Oficina "descomplicando a Internet das Coisas", destinado a todos os participantes que queiram entender mais sobre o conceito e a Plataforma. Na sexta-feira (03), o "Workshop sobre hardware e software livre" acontece no palco da Arena Open Source. A ideia é discutir a prototipagem na aceleração e otimização do desenvolvimento de novos produtos, de maneira rápida, com baixo custo.

Sábado (04), Adriano Lima, CEO da Konker, sobe ao Palco Inovação para um bate papo sobre como inovar em um mundo cada vez mais conectado. "Estima-se que até 2020 mais de 20 bilhões de "coisas" estejam conectadas à internet, fundamentando o conceito de Internet of Things. Vamos falar sobre a situação atual e como inovar neste cenário" declara Adriano.

Na sequência o Head de Tecnologia da Konker, Wellington Mariusso, lança oficialmente a versão pública da Plataforma Konker. "As possibilidades são muitas e para qualquer setor de atuação. A Plataforma permite administrar milhões de dispositivos, garantindo conectividade em tempo real, análise de dados e tomadas de ação de forma automática e inteligente", destaca Wellington.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A cobertura completa da participação da Konker na Campus Party pode ser acompanhada nas redes sociais da empresa.

Website: http://www.konkerlabs.com