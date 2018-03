Intime Skate Contest Tour é marcado por esportes radicais, cultura urbana e arte

São Paulo--(DINO - 14 dez, 2016) - Neste último sábado, (10/12) foi realizado o Intime Skate Contest Tour na sede da Bola de Neve na Lapa em São Paulo. O evento organizado pela equipe do InTime, surgiu com o com o objetivo de unir esportes como skate, surf, BMX, patins, slackline com a cultura urbana e alternativa, no intuito de promover diversidade artística e o estilo de vida urbano, além de trazer como pano de fundo a questão da espiritualidade.

Mais de 10 mil pessoas compareceram ao evento (no rotativo), e o campeonato contou com mais de 350 atletas entre amadores e profissionais e mais de 200 voluntários que trabalharam para realização do evento.

O atleta Ian landi, um grande nome do skate nacional, marcou presença no evento ao lado do skatista profissional norte-americano Christian Hoshoi. Christian foi o criador da manobra de skate Christ Air e Rocket Air, sendo um dos skatistas mais populares dos anos 80, uma verdadeira lenda viva do skate.

"Esse campeonato é muito importante para nova geração. Não só por falar de skate, mas pra pensar no futuro, pensar em Deus, nas coisas que acontecem na vida. O InTime é uma boa escola, porque além de incentivar o skate ele trabalha os dois lados. É muito importante ter Deus no nosso dia a dia", afirma o skatista Ian Landi.

A Life Booster Energy Drink também esteve presente e ofereceu energético para os atletas e para a equipe de staff, que trabalhou por horas a fio para a realização do evento, que foi um grande sucesso. A Life Booster é reconhecida pela parceria com esportes radicais e de alta performance.

A programação do InTime Skate Contest Tour contou ainda com manobras de Bike, Batalha de Mc"s, Hip Hop , desafio dos gigantes do Basketball e ainda com a arte do renomado artista brasileiro, Eduardo Kobra.