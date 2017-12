Intolerância ao glúten pode ser diagnosticada por endoscopia São Paulo, SP--( DINO - 24 jan, 2017) - A doença celíaca é caracterizada por uma intolerância radical ao glúten e atinge cerca de 1% da população mundial. Apesar de surgir em qualquer fase da vida, normalmente esse tipo de alergia é identificado antes dos três anos de idade, quando a criança reage com indisposição às vezes severa ao comer pães, biscoitos e massas, em geral, que contêm glúten. Presente no trigo, na aveia, centeio, cevada e no malte, o glúten pode fazer parte da composição, também, de produtos não-ingeríveis, como medicamentos e cosméticos. Um diagnóstico correto é fundamental para que o paciente possa prestar atenção às composições descritas nas embalagens antes de entrar em contato com essa substância que danifica as vilosidades do intestino delgado e prejudica a absorção dos alimentos. De acordo com Edson Ide, médico endoscopista do CDB Medicina Diagnóstica, em São Paulo, depois do exame de sangue, a endoscopia é o principal exame para determinar se uma pessoa tem ou não doença celíaca.