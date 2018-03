Intrepid anuncia entrega do novo B777-300ER para a Philippine Airlines

STAMFORD, Conn.--(BUSINESS WIRE-DINO - 12 dez, 2016) -

A Intrepid Aviation confirmou hoje a aquisição de uma nova aeronave B777-300ER da Boeing, em Seattle, e a sua entrega em regime de arrendamento de longo prazo à Philippine Airlines, com sede em Manila.

"Estamos muito satisfeitos de estender esta forte parceria que estabelecemos com ambas as empresas", comentou Doug Winter, presidente e diretor comercial da Intrepid.

SOBRE A INTREPID AVIATION

A Intrepid Aviation é uma empresa de capital fechado de arrendamento de aeronaves comerciais, proprietária de aeronaves comerciais alugadas para companhias aéreas em todo o mundo. A Intrepid Aviation concentra-se principalmente em equipamentos widebody (fuselagem larga) bimotores e grandes equipamentos narrowbody (fuselagem estreita), como as famílias de aeronaves Airbus A330 e A321 e Boeing B777 e B787.

SOBRE OS ACIONISTAS DA INTREPID AVIATION, RESERVOIR CAPITAL E CENTERBRIDGE PARTNERS

Reservoir Capital Group LLC. foi criado em 1998 como uma empresa de investimento, de capital fechado, com uma abordagem de investimento oportunista e flexível e que tem cerca de US$ 7 bilhões em ativos sob gestão. ? Centerbridge Partners, LP. é uma empresa privada de investimento com sede em Nova York, com aproximadamente US$ 25 bilhões em capital sob gestão.

Para mais informações sobre a Intrepid Aviation, acesse www.intrepidaviation.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20161212006228/pt/ Contato: Contato para a mídia: Intrepid Aviation Samantha Whitford: +1-203-905-4230

media@intrepidaviation.com Fonte: BUSINESS WIRE