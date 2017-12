Inverse Multi Blender Max Blade Cadence ajuda em qualquer receita, pois funciona como liquidificador, multiprocessador e batedeira, em um único produto

O Inverse Blender é um produto sensacional! Vai ajudar em qualquer receita, pois funciona como liquidificador, multiprocessador e batedeira em um único produto. E tem mais: bate claras em neve com a maior facilidade. Genial, não é? Possui ainda três lâminas duplas de corte, que proporciona alto desempenho de processamento, cortando, picando, moendo, triturando e liquidificando os alimentos de forma rápida, prática e com o mínimo esforço.

Além disso, você tem o controle total na palma da sua mão. Através do sistema Total Power de trituração por pulsos, você controla todo o processo de transformação do alimento apenas apertando um botão. Isso é incrível! O seu motor possui 400W de potência e é invertido, o que facilita muito na hora de preparar uma massa para bolo, pão ou pizza, pois não esquenta os ingredientes e garante maior performance que os blenders tradicionais. Superseguro, o Inverse Blender fica totalmente fechado e vedado, funcionando somente com a tampa, sem perigo de contato com as lâminas em movimento.

Sua capacidade é de 1,5 litros, ou seja, você pode preparar uma refeição completa para toda família. Acompanha exclusivos acessórios como batedor de claras em neve, que possibilita preparar chantilis, merengues e milk-shakes, e três lâminas para fazer massas, molhos, vitaminas, sucos ou batidas. Explore todas as possibilidades na cozinha!

Com o Inverse Blender acabou o sofrimento para deixar a jarra limpinha! Totalmente desmontável e fácil de usar, pode ser lavada rapidamente na pia ou na máquina de lavar louças. E mais, ele é supercompacto, podendo ser colocado em qualquer lugar da prateleira.

Inverse Multi Blender Max Blade (BLD900)

? Motor inverso de 400W

? Sistema Max Blade com três lâminas duplas

? Batedor de claras em neve

? Jarra 1,5L

? Desmontável e fácil de usar

? Preço: R$299,00

Sobre a JCS Brasil:

As marcas Oster e Cadence, agora formam o grupo JCS Brasil, pertencentes à Jarden Corporation, líder de produtos de consumo de classe internacional com mais de 120 marcas vendidas em mais de 100 países.

O grupo JCS Brasil atuará visando a manutenção de posições de liderança de marca, inovação na oferta de produtos, agregando valor aos clientes e criando oportunidades contínuas, com a garantia de um atendimento de qualidade, excelência em inovação e design com ênfase nas necessidades dos consumidores.

Através dessas marcas, o grupo JCS Brasil oferece uma ampla variedade de produtos para os mais variados públicos, visando sempre o bem-estar de seus clientes e consumidores.

www.cadence.com.br

Website: http://www.cadence.com.br