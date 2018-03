Investidores contornam crise com imóveis na Serra Gaúcha

Gramado/RS--(DINO - 20 dez, 2016) - Durante uma recessão que ainda mostra poucos sinais de melhoria, opções de investimentos de baixo risco, mas com renda significativa, são a melhor aposta do brasileiro. Fundada há quatro anos, a Index Urban chegou a um modelo ideal para oferecer essas vantagens no ramo imobiliário: gestão integral de apartamentos para locação por temporada em Gramado e Canela, desde a construção e venda para os investidores, até a administração e relacionamento com os turistas.

O modelo, chamado pela empresa de Gestão 360°, permite que os investidores adquiram os imóveis por valores menores, assim como confere segurança financeira, jurídica e fiscal. "Construímos os prédios com esse intuito, aluguel de curta duração, então o proprietário não corre o risco de acabar em um condomínio que resista a isso", explica Marcelo Veloso, sócio da Index Urban.

Além disso, grupos que se juntam para comprar mais de uma unidade, em uma espécie de fundo de investimento em imóveis residenciais, têm facilidades oferecidas pela Index. Por meio de uma modalidade chamada "Sociedade em Cotas de Participação (SCP)", os investidores tornam-se sócios do empreendimento e ficam livres de tributação no imposto de renda - como sócia majoritária, a empresa arca com esse custo.

Hoje, a Index Urban administra três edifícios próprios com esta finalidade, além de apartamentos avulsos e um empreendimento em fase de estreia. Em 2016, o rendimento mensal ficou em torno de 0,8% sobre o investido inicialmente no imóvel, com taxa de ocupação próxima a 72% no ano e ticket médio de R$ 190 por diária. Os ganhos giram ao redor de R$ 49,5 mil anuais. Para efeito de comparação, os juros da poupança têm orbitado em 0,5%. "Quando se considera que, além de rendimento mensal, o investidor ainda tem o ativo, ou seja, o apartamento, que por si só valoriza, é um ganho duplo", afirma Veloso.

A escolha por Gramado e Canela, claro, não foi à toa. As cidades estão entre os principais destinos turísticos do país e recebem mais de seis milhões de turistas por ano. Para os visitantes, também há vantagens na Index Urban, que possui parceria com 170 agências de viagem em todo o Brasil e trabalha para ampliar essa rede.

"Para uma família acima de quatro pessoas, por exemplo, a hospedagem fica entre 20% e 40% mais barata do que na rede hoteleira", comenta o fundador da empresa, que completa: "Além de um investimento, um apartamento na região acaba se tornando também uma fonte de lazer para o investidor. A qualquer momento, é possível fechar um período e aproveitar as cidades".

