Itapema ganha novo portal digital e aplicativo

Itapema - Santa Catarina--(DINO - 20 dez, 2016) - A partir deste ano, os turistas que escolhem Itapema como destino contam com uma nova ferramenta para planejar a viagem: o portal Itapema.travel.

O espaço, colaborativo, conta com opiniões e comentários de moradores e visitantes sobre as atrações da cidade, a sua gastronomia e as suas acomodações.

O portal é uma iniciativa de empresários, universitários e funcionários públicos e tem como principal objetivo promover melhores experiências para quem escolhe passear em Itapema.

Novo portal simplifica a busca por informações turísticas

Para facilitar a navegação, o portal divide as informações em oito menus principais: Lugares, Hospedagem, Turismo, Eventos, Comércios, Blog, Serviços e Atividades.

Assim, se o internauta estiver procurando por um hotel em Itapema, basta escolher o menu Hospedagem para encontrar os estabelecimentos disponíveis na região.

Para facilitar a escolha de um hotel bem localizado, o portal mostra as opções disponíveis em um mapa. Assim, é mais fácil para o internauta saber que hotéis ficam mais próximos da praia, quais ficam mais próximos de centros comerciais e assim por diante.

Clicando sobre o ponteiro que marca a localização do hotel, o visitante é direcionado para uma página com mais dados acerca do estabelecimento. Endereço, telefone, fotos e opiniões de quem já se hospedou no local são algumas das informações disponíveis.

Outra possibilidade é utilizar a barra de pesquisa para encontrar estabelecimentos específicos. Se um turista estiver pensando em se hospedar na Pousada Terra do Sol, por exemplo, basta digitar o nome da pousada e clicar no botão Pesquisar para ter acesso a dicas e opiniões sobre o local.

As opiniões incluídas no site são de pessoas que já visitaram Itapema e de moradores da região.

Design responsivo facilita o acesso às dicas reunidas no portal

Para que as informações sobre a cidade possam ser acessadas de qualquer lugar, o portal é completamente responsivo. Assim, ele também oferece uma agradável experiência de navegação para quem o acessa a partir de dispositivos móveis - como tablets e smartphones.

Isso significa que os turistas que passeiam por Itapema podem acessar de forma rápida e prática as informações sobre os pontos turísticos, serviços, eventos e clima da cidade.

O novo portal digital busca garantir experiências ainda melhores para os turistas que escolhem a região como destino. As fotografias, comentários, dicas e avaliações reunidas no espaço contribuem para que os "segredos" de Itapema sejam descobertos.

Entrando no portal Itapema.travel, todos os turistas que planejam visitar a cidade têm acesso a informações de lugares que só moradores ou visitantes mais assíduos têm ciência. Dessa forma, turistas não deixam de conhecer as mais belas atrações da cidade por falta de indicações.

Acesse agora mesmo o Itapema Travel e descubra as facilidades que ele oferece!

Website: http://itapema.travel