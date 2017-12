Jacoby Fernandes lança nova edição de coletânea sobre o RDC

A publicação conta com 200 páginas e traz a íntegra da Lei nº 12.462/2011, além de outras normas importantes como o Decreto nº 7.581/2011, que regulamenta o RDC; a Lei nº 12.348/2010, que dispõe sobre o limite de endividamento do município em operações de crédito destinadas ao financiamento de infraestrutura para a realização da Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016; e a Lei nº 12.873/2013, que autoriza a Companhia Nacional de Abastecimento a utilizar o RDC para contratação de todas as ações relacionadas à reforma, modernização, ampliação ou construção de unidades armazenadoras próprias e finalidades específicas.

Estão dispostas também a Portaria nº 571/2010, que disciplina a ampla transparência das ações do Governo Federal sobre os Jogos da Copa do Mundo que foram realizados no Brasil em 2014; a Resolução nº 1/2011, que aprova o Plano de Promoção do Brasil pela realização da Copa do Mundo de 2014, autoriza o Ministério do Esporte a selecionar os projetos que integrarão a Programação Oficial do Governo Federal para a Promoção do Brasil e constitui Comissão Especial para análise e seleção desses projetos; por fim, a Instrução Normativa nº 5/2013, que estabelece o procedimento para operacionalização do RDC, na forma eletrônica.

Por enquanto, o livro pode ser adquiro no site da Editora Fòrum. Em breve, faremos uma promoção para os leitores do portal Jacoby.pro. Siga o perfil do professor Jacoby nas redes sociais e saiba em primeira mão:

Twitter: https://twitter.com/profjacoby

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Facebook: https://www.facebook.com/profjacobyfernandes/

O que é o RDC?

O Regime Diferenciado de Contratações Públicas ? RDC é uma modalidade de licitação criada inicialmente para fixar mecanismos mais céleres para contratações que tenham relação direta com os eventos Copa do Mundo FIFA 2014 e os Jogos Olímpicos Rio 2016.

Posteriormente, ampliou-se seu alcance às ações relacionadas ao Programa de Aceleração do Crescimento ? PAC, à Segurança Pública, às obras e serviços de engenharia pertinentes à saúde pública, sistema prisional, medidas socioeducativas, mobilidade urbana, ampliação de infraestrutura logística, contratos de locação de bens móveis e imóveis, sistemas públicos de ensino e de pesquisa, ciência e tecnologia e, também reforma, modernização, ampliação ou construção de unidades armazenadoras próprias destinadas às atividades de guarda e conservação de produtos agropecuários em ambiente natural.

Atualmente, o DNIT é o principal órgão do governo federal que utiliza o RDC nas obras de conservação, ampliação e asfaltamento de rodovias em todo o país. O órgão afirma ter reduzido prazo médio das licitações de 210 dias para menos de 60, o que acaba impactando positivamente na redução dos custos dos certames.

Quem é Jacoby Fernandes?

Jorge Ulisses Jacoby Fernandes é mestre em Direito Público, professor de Direito Administrativo, advogado, escritor, conferencista e consultor cadastrado no Banco Mundial. É presidente da Jacoby Fernandes & Reolon Advogados Associados.

Teve destacada trajetória no serviço público, onde exerceu os cargos de: advogado e administrador postal da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; juiz do Trabalho no TRT/10ª Região; procurador e procurador-geral do Ministério Público e conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal ? TCDF. É membro vitalício da Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura, como acadêmico efetivo imortal em ciências jurídicas, ocupando a cadeira nº 7 que pertenceu a Hely Lopes Meirelles.