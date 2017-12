JactoClean registra bons resultados em programa de melhorias

Com o objetivo de incentivar a integração de seus colaboradores na melhoria de processos, produtos e rotinas, a JactoClean ? empresa do Grupo Jacto, referência nacional em equipamentos para serviços de limpeza ? desenvolve o programa "Caixa de Sugestões", que registra participação anual crescente.

Prova disto é o número de ideias colocadas em prática: foram 126 em 2015, uma elevação de 15%, se comparado a 2014. Em 2016, a JactoClean implantou 158 propostas, uma participação 25% maior que a do ano anterior. Para 2017, a meta é a implementação de duas sugestões por funcionário, ou seja, atingir um total de 240.

Entre as ideias aprovadas estão as alterações das embalagens dos equipamentos profissionais - de madeira para papelão - e a redução nas dimensões dos adesivos dos produtos. Estas sugestões geraram uma economia de aproximadamente R$ 48 mil anuais.

Os bons resultados são fruto de ações de maior incentivo e divulgação entre os funcionários. A maior parte das sugestões originou-se das equipes das áreas de manufatura. No entanto, as ideias são diversificadas, com foco em segurança, melhorias de processos, unificações, alterações de produtos e reduções de custos. Um dos diferenciais do programa é que as sugestões não são avaliadas levando em consideração o ganho financeiro, mas seu benefício direto.

"O desenvolvimento de uma empresa depende muito da participação de todos os seus colaboradores. Integrados ao dia a dia de toda a operação, eles conseguem ter uma visão mais prática de cada detalhe", afirma Antonio Luis Francisco (PJ), diretor geral da JactoClean.

Funcionamento

O "Caixa de Sugestões" é aberto aos colaboradores de todas as áreas, que podem apresentar sugestões individualmente. A cada trimestre, as ideias colocadas em prática são premiadas, independentemente do ganho financeiro proporcionado, o que se traduz em valorização do funcionário e de seus conhecimentos e especialidades.

A premiação baseia-se na quantidade de ideias aprovadas e implementadas no período. Neste ano, já foram entregues canetas, trenas, mochila fitness, pen drive, camisetas, kit caipirinha, tábua de carne, bolsa de viagem, etc. Os participantes têm, ainda, a opção de acumular pontos para receber outros brindes. Além disso, quanto mais sugestões, maiores as chances de ganhar prêmios como eletrodomésticos, que são sorteados durante as festividades de final de ano.

"Para a empresa, o programa é muito importante, pois ajuda a identificar melhorias que não seriam observadas normalmente. Para os funcionários, é uma demonstração de sua importância na evolução da empresa, com maior satisfação e comprometimento", avalia PJ.

Perfil JactoClean

A JactoClean é referência nacional em equipamentos para serviços de limpeza. Dispõe de soluções inteligentes, versáteis e seguras, voltadas ao uso residencial, comercial, profissional, industrial e agronegócio. Seu portfólio reúne lavadoras de alta pressão, lavadoras de pisos, lavadoras sanitizadoras, aspiradores de pó e líquidos, limpadoras a extração, motobombas para climatização, pulverizadores costais, acessórios e detergentes, produzidos com tecnologia de ponta, de acordo com os mais rígidos critérios de qualidade e submetidos a auditorias internas regulares, que comprovam a durabilidade, robustez e confiabilidade de seus produtos.

Seu moderno parque fabril, localizado na cidade de Pompeia (SP), está instalado num terreno de 10.000 m², sendo 5.000 m² de área construída. Atualmente, a empresa conta com 120 colaboradores, está presente em mais de 3.700 pontos de venda e possui mais de 800 postos de assistências técnicas autorizadas em todo o País. A JactoClean prioriza o crescimento sustentado da indústria, com investimentos feitos somente com recursos próprios. Em 2016, investirá principalmente na proximidade com os clientes revendedores e usuários, com a intenção de entender as suas necessidades e ofertar produtos e serviços de qualidade ainda melhor. Para este ano, a expectativa é de um crescimento de 7% nas vendas, se comparado a 2015.

A JactoClean faz parte do Grupo Jacto, composto por importantes empresas que atuam nos segmentos agrícola, de transformação de plástico, meio ambiente, transportes, médico-hospitalar, ferramentaria, fundição e veículos elétricos. O grupo, criado a partir do surgimento de novos negócios da Jacto - fundada em 1948 -, é 100% nacional, porém reconhecido mundialmente pela sua solidez e por agir com transparência, integridade e responsabilidade quanto ao cumprimento das legislações, regulamentações e requisitos acordados com os colaboradores, clientes, fornecedores, sociedade e acionistas.

JactoClean

Telefone: (14) 3405.3032 - SAC: 0800-131513

vendas.clean@jacto.com.br

www.jactoclean.com.br

Informações para imprensa:

Via Pública Comunicação - www.viapublicacomunicacao.com.br

Sheila Diez: (11) 3473.0255 ? 98540.7777 - sheila@viapublicacomunicacao.com.br

Regiane Damasceno: (11) 99527.6601 ? 3562.5555 ? regiane@viapublicacomunicacao.com.br