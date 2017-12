Jessica Hart estrela campanha de lingerie da Triumph

BAD ZURZACH, Suíça, 12 de janeiro de 2017 /PRNewswire/ -- A Triumph tem o prazer de anunciar o lançamento da nova campanha global primavera/verão de 2017, "Find The One For Every You" ("Encontre o modelo ideal para cada uma de suas facetas"). Estrelando a modelo internacional e empresária Jessica Hart, fotografada por Rankin, lendário fotógrafo de moda, essa campanha poderosa marca um novo e emocionante rumo criativo para a marca.

Para ver o comunicado de imprensa multimídia, clique em:

http://www.multivu.com/players/uk/7968351-jessica-hart-triumph-lingerie-campaign

A campanha ATL primavera/verão de 2017 da Triumph celebra "todas as suas facetas", a história da mulher moderna e de suas vidas multifacetadas: ela é atleta, empresária, mãe, sexy, confiante. O novo conceito criativo mostra como os sutiãs da Triumph proporcionam suporte às mulheres, qualquer que seja a situação, destacando a amplitude das lingeries da Triumph, para ajudar as mulheres a encontrarem "o modelo ideal" para cada idade, corpo, tamanho e ocasião.

Jessica Hart e outras modelos desempenham vários papéis, destilando charme e personalidade, que Rankin capturou de maneira perfeita com seu estilo ousado. Para essa campanha da Triumph, Rankin se inspirou em personalidades reais em vez da imagem ideal, o que resultou em uma campanha dinâmica que ressalta a individualidade, o heroísmo, a feminidade e o estilo.

Rankin comentou: "O mais legal de trabalhar na campanha primavera/verão de 2017 da Triumph é o fato de que a marca está tomando um rumo totalmente diferente. As imagens são modernas, acessíveis e muito confiantes. Realmente ressaltamos o fato de que não é apenas para a mulher 'perfeita'. A Triumph é para todas as mulheres, e todas podem usar Triumph e se sentir confiantes".

Jessica Hart acrescentou: "É um visual muito legal, e estou muito feliz por fazer parte dessa campanha, representando esse lado divertido da Triumph que se conecta com todas as mulheres. A Triumph entende que as mulheres desempenham muitos papéis em seu dia a dia; somos fascinantes! Grande parte de ser você mesma está relacionada com estar confortável. Um dia, você pode ter vontade de estar confortável e receber apoio, outro dia você pode querer se sentir sexy e forte. O caimento e conforto excepcionais dos produtos da Triumph permitem que você seja quem você quiser, e isso é algo que eu adoro".

A campanha inclui os estilos mais cobiçados da Triumph ? do icônico e feminino Amourette 300, passando pelo Magic Boost, que aumenta a confiança, até o inovador Triaction.

"Encontre o modelo ideal para cada uma de suas facetas" em triumph.com/findtheone. Faça uma visita para experimentar algumas peças ou marque um horário on-line.

(Foto: http://mma.prnewswire.com/media/451965/Triumph_lingerie.jpg )

To view the original version on PR Newswire, visit:http://www.prnewswire.com/news-releases/jessica-hart-estrela-campanha-de-lingerie-da-triumph-300387153.html

FONTE Triumph lingerie