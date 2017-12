Jogadores do Tupynambás FC realizam exames em Juiz de Fora

Dando continuidade à preparação para a temporada 2017, parte do elenco do Tupynambás Futebol Clube esteve no CEM - Centro de Especialidades Médicas, para realização de exames médicos.

De acordo com o presidente do clube, Francisco Quirino, o Chiquinho, os exames serão feitos aos poucos e sempre em grupos.

"Neste primeiro momento realizamos exames de eletrocardiograma, e ao longo da preparação vamos encaminhando os jogadores. Os atletas que já passaram por essa avaliação elogiaram muito o atendimento, estão todos muito satisfeitos", destacou.

Nos próximos dias, o restante do elenco irá concluir os exames e assim que os resultados estiverem prontos, a equipe médica irá definir como será feita a continuação dos treinamentos.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Outro ponto destacado pelo presidente, foi a parceria entre o Tupynambás FC e o CEM - Centro de Especialidades Médicas, que de acordo com ele, toda a parte de atendimento laboratorial e demais exames serão feitos através desse convênio.

"Vamos estrear no Módulo II do Campeonato Mineiro no próximo dia 19 de fevereiro, e ao longo de todo o trabalho todos os jogadores que por ventura vierem a sofrer com algum tipo de lesão ou que precisar de algum exame específico, nós sabemos que teremos todo o apoio e o atendimento da equipe do CEM", explicou.

Segundo Sérgio Henrique, proprietário da CEM - Centro de Especialidades Médicas de Juiz de Fora, essa parceria tem o objetivo de incentivar e valorizar o esporte.

"Nosso cuidado é com a saúde de todos, e sabemos como a prática do esporte é importante para a qualidade de vida , para a saúde mental, além de ser a paixão de todos os brasileiros. Estamos torcendo pelo Tupynambás", disse Sérgio.