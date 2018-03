Jornalista e historiador lançam livro sobre as olimpíadas 2016 e a cidade maravilhosa

RIO DE JANEIRO, RJ--(DINO - 15 dez, 2016) - Já está disponível nas bibliotecas públicas do município do Rio de Janeiro o recém-lançado livro "As Olimpíadas 2016 e a Cidade Maravilhosa", escrito pelo historiador Fernando Dumas e o jornalista Armando Daudt Neto. O livro apresenta quatro temas principais: a origem das Olimpíadas, as Olimpíadas da Era Moderna, a história do Rio de Janeiro e a preparação da cidade para os Jogos. Com fotos históricas e raras, frutos de uma minuciosa pesquisa, o livro, com 250 páginas e fino acabamento, situa a cidade do Rio de Janeiro na história do maior evento esportivo do planeta.

A livraria Blooks do Rio Design Center do Leblon recebe besta quinta-feira, 15/12, a partir das 19 horas, os autores para um "lançamento" com debate.

O livro "As Olimpíadas 2016 e a cidade maravilhosa" é mais do que um legado. É aquele tipo de livro de mesa que agrada todo mundo. Bem produzido em couchê 120 gramas e com belas fotos antigas em P/B e atuais em cores. O Historiador Fernando Dumas se debruçou sobre a história de todas as Olimpíadas e a evolução urbana do Rio de Janeiro até 2016. Coube ao jornalista e pesquisador Armando Daudt Neto escrever sobre o legado olímpico e mostrar as mudanças que a cidade passou para receber o maior evento esportivo do mundo. O resultado é um primor. Bilíngue, o livro traz informações e curiosidades sobre a cidade maravilhosa e registros iconográficos históricos como a foto do lutador americano Mohamed Ali nas olimpíadas, a avenida Niemeyer em construção, o novo e já popular Porto Maravilha, o golfe olímpico da Barra, elogiadíssimo pelos atletas que por ali passaram e muitas outras fotos atuais e históricas.

Segundo o editor, um livro para se consultar e deixar na mesa de centro da casa. "O registro histórico serve para se consultar sempre que quiser, com fotos e informações de todas as edições dos Jogos Olímpicos", explica o historiador Fernando Dumas. Já o jornalista Armando Daudt Neto conclui: "Daqui a uns anos vai servir de registro de como a cidade evoluiu para receber as olimpíadas e mostrar que o legado foi legítimo".

A editora ND Comunicação é especialista em edições de arte sobre a cidade do Rio de Janeiro, já tendo publicado livros como A História do Teatro Brasileiro, de Bárbara Heliodora e A História do Negro no teatro brasileiro, de Joel Rufino dos Santos.

AS OLIMPÍADAS 2016 E A CIDADE MARAVILHOSA

Fernando Dumas e Armando Daudt Neto

Edição em capa dura com sobre capa, papel couchê 120 gr.

248 páginas

Uma edição ND Comunicação

Sem preço de capa

