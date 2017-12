Jovens publicitários apostam em serviços para pme

Renomadas agências de publicidade são vistas como santuário da nata capitalista. Mas, por anos, toda agência era vista desta mesma forma, onde todos os profissionais dedicam sua existência para fazer outras pessoas comprarem produtos que elas não precisam, e assim, deixar as grandes marcas cada vez mais milionárias. Evidente que essa não é a única maneira de fazer publicidade, e quando descortinamos esse conceito, observamos que entre os extremos habitam os pequenos empresários, que vislumbram dar vida à sua marca.

"Pela tradição que carregam, os anos de fortalecimento de marca, as grandes empresas ainda dominam o mercado, por isso, às vezes parece que não há espaço para os pequenos empreendedores. Mas nós afirmamos que há.", argumenta Raul Freitas, sócio da agência.

A verdade é que por meio da internet e as novas ferramentas, criaram-se possibilidades para que cada pessoa possa conquistar seu espaço no mercado. E foi assim com a própria agência.

A sede da Agência Out Comunicação é no centro comercial de Alphaville, localização privilegiada, em um espaço clean, o que singulariza a ideologia da empresa ? "Não precisa ser exorbitante para expressar credibilidade".

Raul Freitas: Carregamos em nosso DNA estratégias inovadoras de publicidade e a propaganda para pequenas e médias empresas, com foco em marketing digital. Nosso atendimento é personalizado e humanizado, pois gostamos de ajudar o cliente, e não apenas fechar um contrato. Apostamos juntos.

Um modelo de agência para atender quem não tem milhões para investir no marketing da empresa, mas que, ao mesmo tempo, deseja resultados, prima por um olhar profissional que trace estratégias personalizadas ao seu negócio.

"Também, dirigimos nossas ideologias com responsabilidade, pois nos preocupamos com o mercado e não somos prisioneiros com a desmoralização do profissional publicitário. Visamos resultados, amamos brindar o sucesso junto aos nossos clientes, e tudo isso a um preço justo" ? segundo o Raul, vender serviços baratos de baciada não faz parte do portfólio de sua agência, pois acredita que essa é uma mentalidade desleal para ambos os lados (cliente e fornecedor).

Serviços digitais, produção de conteúdo, marketing promocional e gestão de marca, são as especialidades que fazem parte do portfólio da agência, e claro, um bom atendimento e café expresso, nunca estão em falta na Agência OUT!

Website: https://agenciaout.com.br