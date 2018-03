Kevin Xu é empossado como presidente de gerontologia na Leonard Davis School da USC

LOS ANGELES, 14 de dezembro de 2016 /PRNewswire/ -- Na USC Town and Gown no dia 12 de dezembro, segunda-feira, Pinchas Cohen, diretor da Leonard Davis School of Gerontology da USC anunciou a posse de Kevin Xu como presidente de gerontologia e a inauguração do Laboratório de Ciências da Vida de Medicina Regenerativa Rongxiang Xu, o que se tornou possível devido ao suporte generoso do empresário de biotecnologia Kevin Xu.

Foto - http://mma.prnewswire.com/media/449552/Mebo_International_Kevin_Xu.jpg

Kevin Xu apoiará a escola na missão de promover o envelhecimento saudável para indivíduos, comunidades e sociedades através da liderança e inovação em pesquisas, educação e prática.

"O exemplo de meus pais me inspirou a ajudar os outros. O que eles me deram foi mais do que um conselho ? foi um modo de vida. A vida humana é um bem valioso, e nosso padrão mais alto é o bem- estar da humanidade", disse Kevin Xu. "Com o envelhecimento da população global, tenho orgulho de suportar a USC Davis School na realização dos avanços das pesquisas e no treinamento da próxima geração de líderes e empresários da gerontologia."

"Kevin e Rongxiang Xu, seu pai já falecido, demonstram o compromisso de se beneficiar das descobertas científicas para a melhoria da qualidade de vida das gerações atuais e futuras", disse Cohen.

Rongxiang Xu foi um cirurgião especializado no desenvolvimento de tratamentos de feridas inovadores. Suas pesquisas no campo da reparação e regeneração de tecidos conduziram a várias patentes nos Estados Unidos e ao crescimento da MEBO International, uma empresa multinacional.

Como parte da cerimônia de posse, Cohen concedeu à Dr. Li Li, a viúva de Rongxiang Xu e mãe de Kevin, a Dean's Medallion ? a mais alta honra oferecida por uma escola a parceiros e patrocinadores. Kevin Xu e o professor George Shannon da USC Davis School foram presenteados com réplicas de cadeiras em miniatura para simbolizar o estabelecimento da recentemente designada presidência (chair em inglês). Shannon foi nomeado o titular inaugural da posição e atuará como diretor do laboratório recém-nomeado.

"É uma honra ser escolhido para essa posição", disse Shannon. "O Rongxiang Xu Lab, o presidente Kevin Xu e o Prêmio Brighten são testemunhos intergeracionais da importância do campo da gerontologia e da liderança da USC na área."

Durante a cerimônia Kelvin Davies, vice-diretor da Davis School apresentou as autoridades eleitas que presentearam Xu com certificados de reconhecimento do Congresso dos Estados Unidos e do estado da Califórnia. Entre as autoridades eleitas que homenagearam Xu estavam os congressistas Ted Lieu e Judy Chu, John Chiang, tesoureiro da Califórnia, Phillip Chen, deputado eleito da Califórnia, Linda Craig Young, ex-prefeita de Yorba e o prefeito de Diamond Bar Jimmy Lin.

Contato: Tom Tao, taogx@mebo.com

FONTE Mebo International