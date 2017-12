La Fonte conquista o Top of Mind 2016 do Anuário Casa e Mercado

Referência qualitativa do mercado da construção para empresas do setor, o prêmio Top of Mind do Anuário Casa e Mercado apontou a La Fonte como sendo a marca mais lembrada, em 2016, na categoria Esquadrias e Ferragens. A pesquisa, realizada pelo Instituto Datafolha, ouviu arquitetos, designers de interiores, urbanistas, paisagistas e empresários do segmento de todas as regiões do país que responderam, de forma espontânea, quais eram as marcas mais lembradas nos 17 grandes grupos pesquisados.

Para o diretor da unidade, Ricardo Barrieu, a La Fonte ao longo dos seus quase 100 anos de atividades (foi fundada em 1919) estabeleceu um padrão de design e qualidade, com constante investimento em tecnologia para novos produtos e soluções. " A La Fonte confirma sua liderança de marca com a conquista do prêmio Top of Mind no segmento de ferragens, provando que o mercado de arquitetura e design reconhece os produtos diferenciados, com atributos de sofisticação, segurança e qualidade", comemora Ricardo Barrieu.

Sobre a La Fonte: A La Fonte é a líder do mercado em fechaduras e ferragens de alto padrão no Brasil. É reconhecida pelo design, ergonomia, acessibilidade e alto nível de segurança encontrados nos produtos que integram o seu portfólio de mais de dez grupos de itens voltados para portas e portões. Faz parte do grupo sueco ASSA ABLOY, líder mundial no desenvolvimento e fabricação de soluções de segurança e abertura de portas, que mantém operações próprias em mais de 70 países. No Brasil, presente desde 2005, o Grupo é integrado pela La Fonte, Metalika, Papaiz, Silvana, Udinese e VAULT, marcas de grande representatividade nos segmentos em que atuam.

Website: http://www.lafonte.com.br