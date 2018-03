Laboratório Lâmina disponibiliza vacinas para dengue

Rio de Janeiro, RJ.--(DINO - 30 dez, 2016) - Com o verão se aproximando fica impossível não lembrar que esta também é uma época propícia para surtos de dengue. Para ajudar no combate à doença, o laboratório Lâmina Medicina Diagnóstica acaba de disponibilizar a vacina para dengue para seus pacientes ? que deve ser tomada em três doses, com seis meses de intervalo entre elas. Indicada para pessoas entre 9 e 45 anos, a vacina foi testada em 29 mil pessoas em nove países, incluindo o Brasil, para garantir sua eficácia contra os quatro tipos de dengue (1, 2, 3 e 4).

Segundo o dr. Alberto Chebabo, infectologista integrante do corpo clínico do Lâmina Medicina Diagnóstica, as únicas contraindicações da vacina são direcionadas para pessoas fora da faixa etária indicada, gestantes, lactantes e imunodeprimidos.

"As mulheres que, porventura, engravidarem durante o esquema vacinal devem suspender as próximas doses e retomar a vacinação somente depois de parar a amamentação", reforça o especialista, que afirma que as únicas reações adversas encontradas até o momento são cefaleia (dor de cabeça), dor no local da aplicação e febre.

"A vacina não descarta a necessidade de prevenção pelos métodos já adotados pela população ? como a eliminação de água parada, por exemplo. Porém, ela é fundamental para diminuir os surtos", conclui o dr. Chebabo. Para tomar a vacina não é preciso fazer pré-agendamento, basta dirigir-se à unidade mais próxima do laboratório Lâmina Medicina Diagnóstica. A lista de unidades com serviço de vacina pode ser acessada pelo site: www.lamina.com.br

