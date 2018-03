Lançamento de novo concorrente no mercado brasileiro

LONDRES, 21 de dezembro de 2016 /PRNewswire/ -- O Bumbet.com (pronuncia-se como está escrito), que lançou recentemente seus serviços no maior mercado da América Latina, está buscando atividades de marketing no Brasil e já tem spots televisivos em grandes redes brasileiras (ESPN, Fox, Turner/Esportes Interativo).

Photo - http://mma.prnewswire.com/media/451555/Marilia_Moreno.jpg

Na semana passada, aconteceu a festa de lançamento oficial do Bumbet. Na quarta-feira (14 de dezembro), 250 amigos do Bumbet transformaram o popular Soul Sports Bar de São Paulo em um bar pop-up do Bumbet para a noite, com convidados como Ana Paula Minerato, Cadu Garcia, Dani Terra, Ariele Ferreira, Daniel Zukerman, Enrico Celico, Felipe Lombardi, Felipe Tito, Joanna Maranhão, João Gomes, Marianna Gonzalez, Marilia Moreno, Martin Mica, Maurren Maggi, Rafael Cortez, Rebeca Gasperini, Ronaldo Gasparian, Thiago Camilo, Willian Machado, Thiago Pereira e Christopher Clark. Fotografias disponíveis mediante solicitação.

Embora o nome da marca vai dar o que falar no mundo do idioma inglês, os primeiros sinais são de que os brasileiros acolheram o novo concorrente no explosivo setor de apostas online na região.

A empresa já ostenta serviço de atendimento ao consumidor em tempo integral (24/7), com pagamentos seguros e rápidos (aceitando Bitcoins), em português, espanhol e inglês.

O diretor de Administração do Bumbet, Michael Addison, declarou: "Estamos apenas começando, é claro, mas os sinais são bons e a recepção dos clientes, com base em relatos e em números, é mais do que encorajadora. Sentimos que nosso produto tem alguns recursos genuinamente únicos e será, portanto, muito atraente nesse mercado em constante crescimento".

