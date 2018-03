Lancet Infectious Diseases publica estudo independente duplo cego que valida a capacidade do exame de sangue Immunoxpert? da MeMed de diferenciar entre infecções virais e bacterianas em crianças

TIRAT CARMEL, Israel, 22 de dezembro de 2016 /PRNewswire/ -- A MeMed Ltd. anunciou hoje a publicação, no Lancet Infectious Diseases, dos resultados do OPPORTUNITY, um estudo clínico internacional multicêntrico, externo e duplo cego, realizado com crianças e conduzido por pesquisadores do University Medical Center, Utrecht. O OPPORTUNITY alcançou seu objetivo primário, confirmando, de maneira independente, que o novo exame de sangue da MeMed, o ImmunoXpert, diferencia com precisão as infecções por vírus e por bactérias em crianças. Também ficou comprovado que o ImmunoXpert supera consideravelmente os exames de rotina.

"Os resultados superaram as expectativas", afirmou o professor Louis J. Bont, MD, PhD, da divisão de imunologia pediátrica e doenças infecciosas do University Medical Center, Utrecht, nos Países Baixos, e principal pesquisador. "Confirmamos, de maneira independente, que o exame é muito preciso em crianças, com um diagnóstico significativamente melhor comparado com qualquer exame de rotina utilizado atualmente. Ele pode nos ajudar a reduzir o uso excessivo de antibióticos e a combater a resistência bacteriana. Até onde sabemos, este é o primeiro estudo prospectivo de validação para um ensaio de diagnóstico duplo cego que diferencia entre infecções por vírus e por bactérias."

"A MeMed assumiu o risco incomum de permitir que os principais especialistas analisassem de maneira independente seus exames de forma duplo cega. Ficamos felizes porque os novos resultados corroboram as conclusões do nosso estudo anterior, o CURIOSITY", afirmou Eran Eden, PhD, diretor geral da MeMed. "Esse é outro marco importante em nossos esforços contínuos para gerar evidência clínica da melhor qualidade para respaldar nossos testes."

"Ao contrário da maioria dos diagnósticos tradicionais, que focam na identificação do vírus ou bactéria causador da doença, o ImmunoXpert analisa o sistema imunológico e identifica os pontos que indicam se o paciente tem uma infecção por vírus ou por bactéria", afirmou Kfir Oved, MD, PhD, diretor de tecnologia da MeMed. "Essa abordagem com base no sistema imunológico supera as limitações inerentes de várias ferramentas tradicionais de diagnóstico. Ela é precisa e rápida, e é capaz de diagnosticar as infecções que não são tão acessíveis, como a pneumonia."

O estudo avaliou 577 crianças com idade entre 2 e 60 meses, com infecções do trato respiratório inferior ou febre sem motivo. O ImmunoXpert foi muito preciso ao diferenciar entre infecções claras por vírus ou por bactérias, com uma sensibilidade de 88%, especificidade de 93% e um valor preditivo negativo de 98%. O ImmunoXpert superou os exames de rotina em mais de 50%, reduzindo o número de casos em que as infecções virais foram diagnosticadas por engano como infecções bacterianas. Essas conclusões ressaltam o potencial significativo do ImmunoXpert para ajudar a reduzir a indicação desnecessária do uso de antibióticos.

Normalmente, não é possível diferenciar clinicamente as infecções por vírus e por bactérias, o que leva ao uso excessivo de antibióticos e contribui para aumentar a resistência aos antibióticos, o que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, está a ponto de se tornar uma crise.[1] Paradoxicalmente, a incapacidade de diferenciar com rapidez as infecções também resulta no uso insuficiente de antibióticos. Estima-se que isso ocorra em 20% a 40% de todas as infecções bacterianas, o que expõe os pacientes a riscos de complicações e aumenta os custos dos cuidados com a saúde.[2] Um exame capaz de diferenciar com precisão e rapidez entre infecções por vírus e por bactérias pode melhorar o tratamento do paciente ao fornecer aos médicos informações capazes de auxiliar e respaldar as decisões relativas aos cuidados e reduzir tanto o uso excessivo como o uso insuficiente de antibióticos.

A MeMed continua a colaborar com formadores de opinião clínica em vários estudos clínicos grandes e multicêntricos, que envolvem mais de 10.000 pacientes, e planeja realizar estudos clínicos nos EUA em 2017. A empresa está fazendo parcerias com entidades internacionais do setor e do governo para facilitar a disponibilidade dos seus testes em nível mundial.

Sobre a MeMed

A MeMed dedica-se a melhorar a vida dos pacientes por meio de pesquisa, desenvolvimento e comercialização de testes pioneiros que monitoram o estado imunológico do corpo. Seus testes decodificam as diferentes respostas do sistema imunológico às diferentes condições de saúde e doenças. A empresa tem como objetivo oferecer soluções de diagnóstico rápidas, precisas e acionáveis para doenças infecciosas graves e distúrbios inflamatórios no hospital e nas comunidades. Seu primeiro teste, o ImmunoXpert, demonstrou ter capacidade de detectar, de maneira precisa, se o paciente tem uma infecção por vírus ou por bactéria, com o objetivo de fazer com que os médicos possam tomar decisões mais conscientes sobre tratamentos com antibióticos. O ImmunoXpert está autorizado para uso clínico na União Europeia, Suíça e Israel. Atualmente, está em fase de distribuição piloto nesses territórios, mas possui um plano de implantação comercial mais ampla. Um teste de segunda geração da MeMed, para realizar exames rápidos (em poucos minutos) no local está em fase de desenvolvimento. Para obter mais informações, acesse http://www.me-med.com .

