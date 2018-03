LatAm Logistic Properties anuncia novos arrendamentos, totalizando 17.300 metros quadrados (186.000 pés quadrados) na Costa Rica

SAN JOSÉ, Costa Rica, 14 de dezembro de 2016 /PRNewswire/ -- A LatAm Logistic Properties ("LLP") tem a satisfação de anunciar uma operação de arrendamento sob medida ("build-to-suit") com uma empresa de logística global da lista Fortune 500 com área de 12.200 metros quadrados (131.000 pés quadrados). Além disso, a LLP assinou dois acordos de pré-arrendamento com The Kraft Heinz Company (NasdaqGS: KHC), uma das principais empresas de alimentos e bebidas em âmbito global, e outra empresa líder em bens de consumo, totalizando 5.100 metros quadrados (55.000 pés quadrados).

Os três arrendamentos ficam no LatAm Parque Logistico Coyol, uma área de armazenagem de primeira linha localizada na Rodovia Coyol e muito próxima do Aeroporto Internacional de San José, na Costa Rica. A localização única está bem conectada à população consumidora local, bem como aos portos do Pacífico e Atlântico. O LatAm Parque Logistico Coyol pode acomodar um total de 65.000 metros quadrados (700.000 pés quadrados) de instalações de primeira linha, com layouts eficientes e uma altura suficiente para maximizar o volume de armazenagem.

Mike Fangman, fundador e CEO da LatAm Logistic Properties, disse: "Estamos muito animados para assinar estes novos arrendamentos. O consumo interno está forte, e continuamos enxergando demanda por nossas modernas instalações de logística, pois as empresas buscam consolidar suas operações para alcançar maior eficiência e menores custos operacionais. As instalações de alta qualidade da LLP em excelentes localizações satisfazem a procura dos clientes em relação a uma melhor eficiência logística. Queremos apoiar os nossos clientes enquanto eles continuam expandindo suas operações em toda a região."

"A alta qualidade do nosso projeto, combinada à nossa localização estratégica e acessibilidade, foi recebida com uma alta demanda de mercado, conforme evidenciado por esses acordos com grandes empresas", disse Aris Stamatiadis, o gerente responsável pela Costa Rica na LatAm Logistic Properties.

Sobre a LatAm Logistic Properties

A LatAm Logistic Properties desenvolve, adquire e detém propriedades industriais de classe A nos mercados-alvo da Costa Rica, Colômbia, Peru e Panamá. A LatAm Logistic Properties foi fundada em 2013 por Mike Fangman, e a Jaguar Growth Partners entrou como investidora e parceira estratégica em 2015. A LatAm utiliza sua equipe em toda a região graças a uma profunda compreensão das demandas dos clientes globais, às melhores práticas internacionais em especificações de design e às melhores práticas em construção. Somado a tais fatores, há também o conhecimento local em dinâmica de mercado, escolha de localização e aprovações regulatórias.

Visite www.latamlogisticproperties.com para obter informações adicionais.

Sobre a Jaguar

A Jaguar Growth Partners é uma empresa de gestão de investimentos de capital fechado, especializada em capital privado imobiliário em mercados em crescimento em âmbito mundial. Fundada em 2013 por Gary Garrabrant e Thomas McDonald, a Jaguar desenvolve e investe em plataformas operacionais imobiliárias escalonáveis e empresas prontas para crescer em mercados caracterizados por uma classe média em expansão, jovens com grandes aspirações, urbanização e outras tendências seculares encontradas em economias emergentes globais.

Visite www.jaguargrowth.com para obter informações adicionais.

To view the original version on PR Newswire, visit:http://www.prnewswire.com/news-releases/latam-logistic-properties-anuncia-novos-arrendamentos-totalizando-17300-metros-quadrados-186000-pes-quadrados-na-costa-rica-300378243.html

FONTE LatAm Logistic Properties