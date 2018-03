Latin Lawyer 250 recomenda escritório de Ricardo Tosto como um dos melhores do país

São Paulo--(DINO - 13 dez, 2016) - Ricardo Tosto é um advogado graduado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e um dos sócios e fundadores do escritório full-service Leite, Tosto e Barros - que pelo décimo ano seguido foi recomendado pela edição 2016 da Latin Lawyer, uma renomada publicação que indica os principais escritórios de advocacia da América Latina.

De acordo com a Latin Lawyer 250, para um escritório full-service ? termo que, em português, significa "serviço completo" ? " é recomendável ter talento diferenciado em várias áreas complexas que não sejam transacionais. Apresentar esta capacidade durante o período de queda da atividade econômica no Brasil pode ser vital. O Leite, Tosto e Barros, cujo renome no mercado se pauta pela expertise de primeira linha na área de Contencioso, não apenas sobreviveu mas também teve sucesso".

Com as investigações sobre corrupção na Petrobrás que aconteceram nos últimos anos, o escritório teve grande aumento na demanda por seus serviços, principalmente, referentes a processos que envolvem complexidade e altos valores. A publicação, no entanto, valoriza o esforço dos advogados do escritório de Ricardo Tosto para manter a receita mesmo em anos difíceis como foi o de 2015, quando os clientes regulares e cientes dos custos em tempos de crise, eram rígidos ao renegociar os honorários.

O escritório trabalha para a satisfação dos fregueses e, inclusive, é descrito por muitos deles como o "preferido" do mercado nos bons e nos maus momentos. Nas palavras da própria Latin Lawyer 250, a área do Contencioso é "a "menina dos olhos" do Leite, Tosto e Barros e a fonte da maior parte de sua receita". Existe uma grande equipe jurídica que dedica-se intensamente a essa área, e isso só demonstra a importância da prática para o escritório e o fluxo significativo de negócios necessário para mantê-la. Quem está a frente neste campo é o advogado Paulo Guilherme Lopes, também graduado pela Universidade Mackenzie. Lopes possui quase 30 anos de experiência na condução de importantes disputas empresariais.

Por sua vez, Ricardo Tosto é citado pela Latin Lawyer 250 como um dos advogados de maior destaque do campo do Contencioso no Brasil. O advogado foi um dos brasileiros apontados pelo guia Who´s Who Legal como um dos melhores profissionais na área. É ele quem, habitualmente, está à frente dos processos mais complexos do escritório. Ricardo Tosto atua principalmente nas áreas de Contratos Bancários; Direito Administrativo, Eleitoral, Civil e Comercial; Falências; Recuperação de Créditos; Recuperação Judicial, Reestruturação Empresarial e Acquisition Review.

Certa vez, expõe a publicação Latin Lawyer 250, há cerca de oito anos atrás, um banco internacional contratou pela primeira vez o escritório de Ricardo Tosto para gerenciar um projeto especial diante dos tribunais superiores. A empresa ficou tão impressionada com o comprometimento dos advogados do Leite, Tosto e Barros que intitulou este como o "preferido" para consultoria aqui no Brasil, relacionada ao Contencioso.

O escritório ? com 25 anos de tradição e reconhecido nacional e internacionalmente- conta com mais de 300 colaboradores, entre advogados e estrutura de Back Office. Ele foi um dos pioneiros na adoção do conceito de gestão empresarial e tem sede em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Brasília.