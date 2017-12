Leite, Tosto e Barros, de Ricardo Tosto e Zanon de Paula Barros, comemoram 25 anos de tradição

(DINO - 10 jan, 2017) - Este ano, o escritório de Direito Leite, Tosto e Barros está comemorando seu meio quarto de século. São 25 anos de tradição e de atuação destaque no país. Os sócios-fundadores do empreendimento, Ricardo Tosto e Zanon de Paula Barros, dois advogados provenientes de departamentos jurídicos, definem a criação do negócio como um "ato de insanidade". Insanidade essa que deu certo, a junção da experiência dos dois, transformou o escritório em umas das maiores referências na área do Contencioso no Brasil.

Apesar de o campo do Contencioso ser o protagonista do Leite, Tosto e Barros, Ricardo Tosto e Zanon de Paula Barros dedicaram-se não somente a levar a empresa a ser destaque nacional nessa área, mas também a aderir o modo full service ? o que em português é traduzido como "serviço completo". Atualmente, o escritório - que tem ao total 27 sócios e 16 associados ? também se sobressai nas áreas de Arbitragem, Consumidor, Reestruturação, Direito Ambiental, Direito Penal, Direito Público, Tributário, Recuperação Judicial, entre outras.

Zanon de Paula Barros diz que o segredo do sucesso é dar ao cliente o que ele precisa. "Nós aprendemos na vida dentro da empresa que a empresa não vive de teses, ela vive de resultados de balanços e é isso que tem que se buscar para o empresário", ressalta Barros. Já para Ricardo Tosto o que também é fator essencial para o sucesso do escritório é a boa relação que eles mantêm com a classe empresarial, bem como com os diretores e os executivos.

O negócio tem sede nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília e é um dos pioneiros na adoção do conceito de gestão empresarial. Entre advogados e estrutura de Back Office, estão mais de 300 colaboradores.

O sócio-fundador, Ricardo Tosto

Ele é formado em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com curso de extensão em Administração de empresas, e advoga principalmente nas áreas de Contratos Bancários; Direito Administrativo, Eleitoral, Civil e Comercial; Falências; Recuperação de Créditos; Recuperação Judicial, Reestruturação Empresarial e Acquisition Review.

Ricardo Tosto foi citado, recentemente, como um dos melhores advogados brasileiros na área do Contencioso pela edição 2016 de uma renomada publicação que indica os principais escritórios de advocacia da América Latina, a Latin Lawyer 250. Além disso, ele também se destaca como autor - já teve publicações em vário jornais e revistas especializadas e é coautor da obra "O Processo de Tiradentes", feita em parceria com o também sócio do Leite, Tosto e Barros, Paulo Guilherme Lopes.

O sócio-fundador, Zanon de Paula Barros

Zanon é graduado em Direito pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e tem especialização em Administração na Pontifícia Universidade Católica (PUC/RJ). Diversas publicações nacionais e internacionais reconhecem o bom trabalho que o sócio desenvolve. Ele é destacado constantemente pelo Chambers Latin America ? como senior statesmen e na área de Litigation. Conforme a publicação Análise 500, o advogado é um dos profissionais de direito mais admirados na área de energia.

Zanon de Paula Barros também se destaca como autor e tem textos publicados no Boletim Legislativo Adcoas, na Revista de Direito Público, na Revista de Direito Tributário, na Revista Jurídica, no Orientador Trabalhista, no Consultor Jurídico, no site Migalhas e na Revista de Direito Empresarial.