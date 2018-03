Lello amplia presença digital para organizar vida de 800 mil moradores de prédios

São Paulo, SP--(DINO - 15 dez, 2016) - A Lello, maior administradora de condomínios de São Paulo, com filiais na capital paulista, ABC, interior e litoral, decidiu ampliar sua presença digital para organizar a vida de 800 mil moradores de condomínios.

Por isso, lançou um novo site totalmente responsivo, adaptável a qualquer tamanho de tela, e com soluções diretas para os condôminos. Foi criado no portal um espaço totalmente automatizado para facilitar a vida dos moradores.

Por meio do "Resolva Fácil" os condôminos podem pedir, via site, segunda via de boleto, cadastrar débito automático do condomínio, solicitar acordo amigável para quitar cotas em atraso,

alterar a titularidade do imóvel, solicitar Certidão Negativa de Débito ou qualquer outra documentação do prédio.

Já o novo aplicativo de celular "Interfone", da Lello, permite até que os moradores votem online em enquetes criadas pelo síndico sobre assuntos de interesse do condomínio, como uma espécie de reunião virtual.

Por meio do aplicativo os condôminos também têm acesso à prestação de contas do prédio, segunda via de boleto, comunicados internos e agenda do condomínio. Além disso, podem atualizar seus dados cadastrais a qualquer momento.

Já os síndicos, além de criar enquetes, podem pelo aplicativo emitir comunicados, enviar documentos como comprovantes de pagamentos, conferir a prestação de contas, checar recebimentos e atualizar a agenda do condomínio. Também podem ver online as cotas de condomínio em atraso e os acordos amigáveis em andamento.

O novo app Lello, que contém soluções para síndicos, condôminos, equipe e corpo diretivo, mediante login e senha personalizados, pode ser baixado gratuitamente pela App Store ou Google Play.

Essas ferramentas, desenvolvidas ao longo de um ano, fazem parte da estratégia da empresa de digitalizar completamente a comunicação com síndicos e condôminos, contribuindo desta forma para otimizar a vida em condomínios.

"Com essas novas ferramentas digitais reafirmamos nosso compromisso de organizar, otimizar e orientar as necessidades de síndicos e condôminos, por meio de acesso rápido e em tempo real às principais informações sobre a vida em condomínio. Tanto o novo site quanto o app têm como objetivo facilitar a interação do cliente com nossas soluções", diz Milena Pagnan, coordenadora de Marketing da Lello Condomínios.