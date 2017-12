Leroy Merlin lança sua campanha via WhatsApp e Facebook

Com lançamento aconteceu no último domingo (29) em rede nacional de TV, mas antes disso, na Leroy Merlin decidiu "vazar" sua campanha e enviou um vídeo, que faz parte da ação online, para seus colaboradores compartilharem. Hoje o dessfio da marca vai além de contar histórias e sim se comunicar com os consumidores nos novos canais em que todos estão consumindo informações, por isso, a marca decidiu revolucionar o seu plano de comunicação e antecipar o lançamento de sua campanha via WhatsApp e Facebook.

Esta ação gerou um enorme engajamento de todos os Clientes e Colaboradores, viralizando a hashtag #CasaDeVerdade em todas as redes sociais.

"Essa campanha desde o seu início foi coconstruída com as equipes do Marketing e com as agências parceiras. Ela foi pensada para veicular nos meios online e off-line. Criamos estratégias que nos permitissem trabalhar em todos os meios para atingir o nosso Cliente", afirma Paulo José, diretor de comunicação da Leroy Merlin Brasil.

Dessa forma, a Leroy Merlin inova com uma campanha de marketing única, que acontece em um ambiente muito conhecido por todos, uma casa de verdade, e traz toda a qualidade e leveza característica das campanhas que a Leroy Merlin vem trabalhando nos últimos anos no varejo. Além disso, a rede está cada vez mais conectada e mostra isso em sua estratégia de divulgação nas redes sociais, canais digitais, mídia off-line e em sua Loja Virtual.

"Mantemos a leveza que vínhamos trabalhando nos últimos anos, queremos tocar o Cliente, nos emocionar com eles, estar cada vez mais perto e ajudá-los na transformação das suas casas de verdade", afirma Sueli Loiola, gerente de comunicação da Leroy Merlin Brasil.

A campanha "Casa de Verdade" foi criada pela agência de publicidade LDC, produzida pela Vetor Filmes e dirigida por Luiza Campos e por Fábio, o "Alemão". São diversos filmes das ações comerciais que veicularão durante todo o ano de 2017.

Ficha Técnica

Agência: LDC

Anunciante: Leroy Merlin

Título: Casa de Verdade

Criação: Rafael Merel, Roberta Moraes, Thiago Bocatto e Nelson Costa

Direção de criação: Fábio Saboya e Raphael Franzini

Direção geral de criação: Cássio Moron

Atendimento: Fabiane Veiga, Fernanda Moino, Anne Abdon, Bianca Fachetti e Gustavo Mendes

Mídia: Adriana Favaro, Rodrigo Tamer, Maria José Dias

Planejamento: André Troster e Leandro Thot

Produtores Executivos de Criação: Ana Luisa Andre e Sid Fernandes

Art Buyer: Ana Luisa Andre e Thieny Prates

Fotógrafo: Luiz Maximiano

RTV: Ana Luisa Andre e Thieny Prates

Produtora: Vetor Filmes

Direção: Luiza Campos e Fábio "Alemão"

Produtora de áudio: Friends

Aprovação Cliente: Paulo José, Sueli Loiola e Isabela Ferreira

Assista o filme no site da rede: http://www.leroymerlin.com.br/video/campanha-2017-leroy-merlin

