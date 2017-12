Levar marmita para o trabalho é hábito saudável e traz benefícios

Ao preparar sua marmita, você também abre a possibilidade de optar por pratos mais saudáveis e equilibrados, livre das tentações dos restaurantes de comida por quilo como: frituras, sobremesas supercalóricas e excessos na hora de fazer o prato diante de tantas opções. A marmita, além de ser saudável, ajuda a economizar nesses tempos de crise. Com base nisso, a nutricionista Marilia Toledo, da Grings Alimentos Saudáveis, criou algumas opções de receitas práticas para quem quer inovar e ser mais saudável na hora do almoço. Confira:

Fusilli 8 Grãos com Brócolis e Tomate Seco

Ingredientes:

1 pacote de Fusilli 8 Grãos Grings

1/3 de xícara de azeite de oliva extravirgem

1 colher de chá de Sal Marinho Grings

1/4 xícara picada alho fresco

2 colheres de sopa de folhas de tomilho fresco picado

12 un. de tomates secos escorridos cortados em fatias finas

10 ramos pequenos de brócolis cozidos no vapor

1 xícara de queijo parmesão ralado

Preparo:

Cozinhe o Fusilli 8 Grãos Grings conforme indicações da embalagem (apenas 2 ½ minutos). Escorra. Refogue o alho no azeite, adicione os demais ingredientes. Refogue por 2 minutos e adicione no Fusilli cozido. Sirva quente ou frio!

Arroz Integral com Quinoa Fácil Vegetais

Ingredientes:

1 xícara de Arroz Integral Grings

1 sachê de Quinoa Fácil Vegetais Grings

Azeite e Sal Marinho Grings a gosto

Preparo:

Refogue o arroz integral no azeite, adicione água e deixe cozinhar por 15 minutos. Após os 15 minutos, adicione ao arroz o sachê de Quinoa Fácil Vegetais, mexa para misturar, adicione água se necessário e deixe cozinhar por mais 15 minutos. Adicione sal no final do cozimento pois alimentos integrais demoram mais tempo para cozinhar quando adicionados de sal.

Tempo de preparo: 30 minutos

Rendimento: 6 porções

Carne com Sorgo e Quinoa em Grãos

Ingredientes:

½ xícara de chá de Quinoa em Grãos Grings

1 xícara de chá de Sorgo em Grãos

500g de Miolo de Alcatra em cubos

Cebola, alho e salsa picados à vontade

1 pitada de Sal Marinho Grings

1 colher de sopa de azeite

Preparo:

Em uma panela de pressão, frite a carne no azeite. Adicione o alho e a cebola e refogue junto à carne por 2 minutos. Acrescente o sorgo e 3 xícaras de água e coloque para cozinhar por 20 minutos. Após este tempo, adicionar a quinoa e cozinhar por mais 10 minutos. Ao final, acrescentar a salsa e outras ervas de preferência. Servir quente.