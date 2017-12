Level 3 Inaugura Scrubbing Center de DDoS de �sia-Pac�fico em Hong Kong, Tokyo e Singapura

BROOMFIELD, Colorado, 15 de janeiro de 2017 /PRNewswire/ --�Empresas multinacionais localizadas na regi�o da �sia-Pac�fico (APAC) agora t�m acesso a solu��es de mitiga��o de Nega��o Distribu�da de Servi�os (DDoS) da Level 3 Communications, Inc. (NYSE: LVLT). Os novos centros de limpeza (scrubbing centers) em Hong Kong, Tokyo e Singapura significam uma expans�o da funcionalidade do servi�o de seguran�a da empresa. As solu��es de seguran�a da Level 3 fornecem camadas de defesa atrav�s de roteamento de rede aprimorado, limita��o de taxa e filtragem que podem ser acompanhados de limpeza baseada em nuvem para uma solu��o de mitiga��o mais completa. A regi�o �sia-Pac�fico � chave tanto para empresas asi�ticas quanto para multinacionais que demandam servi�os globais de seguran�a, tornando essenciais as solu��es de ciberseguran�a e a presen�a global da Level 3.

Descubra o os n�meros por tr�s do cen�rio de amea�as na �sia-Pac�fico: http://news.level3.com/apacthreatlandscape

Panorama de Amea�as da APAC:

Austr�lia, China e Hong Kong est�o listados como os pa�ses mais vulner�veis � ciberataques, de acordo com um relat�rio do Project Sonar.

e est�o listados como os pa�ses mais vulner�veis � ciberataques, de acordo com um relat�rio do Project Sonar. Pesquisas sobre malwares que comprometem a IoT, dos Laborat�rios de Pesquisas de Amea�as da Level 3, revelam que muitos dispositivos conectados est�o sendo comprometidos e est�o possibilitando ataques que excedem 600 Gbps.

Fatos Relevantes:

A Level 3 inaugurou os scrubbing centers adicionais para fornecer aos clientes uma �infraestrutura na regi�o que possa rapidamente mitigar ataques, com menos interrup��es �s opera��es de neg�cio.

A capacidade de ingesta de DDoS da Level 3, de 4.5 terabits por segundo, fornece uma alta capacidade para a ingesta de ataques massivos, para que os clientes possam retornar ao trabalho rotineiro.

O servi�o � agn�stico a operadoras e puxa todo o tr�fego de clientes para dentro dos scrubbing centers globais da Level 3 para que sejam limpos antes que o tr�fego leg�timo seja passado adiante, atrav�s de uma conex�o privada ou da internet p�blica.�

A Level 3 agora possui 11 scrubbing centers em quatro continentes. Outras localidades incluem S�o Paulo, Frankfurt , Londres, Chicago , Dallas , Los Angeles , Nova York e Washington, D.C.

, Londres, , , , e Centros de Opera��es de Seguran�a (Security Operations Centers) 24/7 detectam anomalias nas sess�es globais de NetFlow, executam an�lises de impacto, notificam clientes sobre condi��es amea�adoras e os ajudam a mitigar a quest�o.

Os clientes da Level 3 beneficiam-se de sua pesquisa global de amea�as, a��es de intelig�ncia e mitiga��o, ajudando a criar um ecossistema de internet mais seguro.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Level 3 na APAC

A Level 3 iniciou suas opera��es na �sia-Pac�fico em 2004.

A Level 3 tem 14 mercados on-net ao redor da �sia-Pac�fico, com alcance de servi�os � mais de 50 mercados na regi�o.

A Level 3 oferece a seus clientes na regi�o Redes Privadas Virtuais (VPN), Acesso Direto � Internet, Linha Privada Virtual Ethernet, servi�os gerenciados, comunica��es unificadas, redes de entrega de conte�do (CDN) e solu��es de seguran�a.�

Cita��es Chave:

Anthony Christie, Chief Marketing Officer, Level 3

"Nossos clientes precisam de uma abordagem adapt�vel para enfrentar o ambiente de amea�as atual. A abordagem disciplinada que temos utilizado no monitoramento do panorama de amea�as para proteger nossa rede nos colocou em uma posi��o singular para trabalhar com nossos clientes na �sia-Pac�fico, para identificar e mitigar amea�as de ciberseguran�a. Nossa ampla vis�o de amea�as unida � nossa oferta completa de servi�os de rede para empresas apoia empresas de todos os tamanhos, localizadas em qualquer lugar do mundo".

Recursos Adicionais:

Sobre a Level 3 Communications

A Level 3 Communications, Inc. (NYSE: LVLT) � uma empresa da Fortune 500 que presta servi�os de comunica��o local, nacional e global a clientes empresariais, governamentais e de operadoras. O portf�lio abrangente da Level 3 compreende solu��es seguras e gerenciadas de fibra e infraestrutura, comunica��es de voz e dados baseada em IP, servi�os de Ethernet de �rea ampla, distribui��o de v�deo e conte�do, solu��es de data center e em nuvem. A Level 3 presta servi�os a clientes em mais de 500 mercados em mais de 60 pa�ses ao longo de uma plataforma global de servi�os suportada por redes de fibra pr�prias em tr�s continentes e conectada por amplas instala��es submarinas. Para mais informa��es, visite www.level3.com ou conhe�a-nos pelo Twitter, Facebook e LinkedIn.

� Level 3 Communications, LLC. Todos direitos reservados. Level 3, Vyvx, Level 3 Communications, Level (3) e o logo da Level 3 s�o marcas registradas ou marcas de servi�o da Level 3 Communications, LLC e/ou uma de suas afiliadas nos Estados Unidos e/ou em outros pa�ses. Quaisquer outros nomes de servi�os, produtos, empresas ou logotipos aqui inclu�dos s�o marcas registradas ou marcas de servi�o de seus respectivos donos. Os servi�os da Level 3 s�o fornecidos por subsidi�rias da Level 3 Communications, Inc.

Declara��es Prospectivas

Algumas das declara��es feitas neste comunicado para a imprensa s�o por natureza declara��es prospectivas. Estas declara��es s�o baseadas nas expectativas�ou cren�as�atuais da administra��o. Essas declara��es prospectivas n�o s�o garantia de desempenho e est�o sujeitas a uma s�rie de incertezas e outros fatores, muitos dos quais est�o fora de controle de Level 3, os quais podem fazer com que os eventos reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou impl�citos pelas declara��es. Os fatores mais importantes que poderiam impedir a�Level�3 de alcan�ar suas metas declaradas incluem, mas n�o est�o limitados a: aumentar a receita dos servi�os para alcan�ar os seus objetivos de desempenho financeiro e operacional; desenvolver e manter sistemas de apoio eficazes de neg�cio; gerenciar o sistema e as�falhas�ou interrup��es�de rede; evitar a viola��o das medidas de seguran�a do sistema computacional e da rede; desenvolver novos servi�os que atendam �s demandas dos clientes e gerem margens aceit�veis; gerenciar uma futura expans�o ou adapta��o de sua rede para se manter competitivo; defender a propriedade intelectual e os direitos de propriedade; gerenciar os riscos associados com a continua incerteza na economia global; gerenciar a diminui��o continuada ou acelerada do pre�o de servi�os de comunica��es de mercado; obter a capacidade necess�ria para a sua rede a partir de outros fornecedores e interconex�o de sua rede com outras redes em termos favor�veis; integrar com sucesso as aquisi��es futuras; gerenciar de forma eficaz os riscos pol�ticos, legais, regulat�rios, de moeda estrangeiras e outros que est�o expostos devido �s suas substanciais opera��es internacionais; mitigar a sua exposi��o �s responsabilidades contingentes; e cumprir todos os termos e condi��es de suas obriga��es de d�vida. Informa��es adicionais sobre estes e outros fatores importantes podem ser encontradas nos registros da Level 3 na�Comiss�o de Valores Mobili�rios. As declara��es contidas neste comunicado para a imprensa devem ser avaliadas � luz desses fatores importantes. A Level 3 n�o tem qualquer obriga��o e expressamente renuncia qualquer obriga��o de atualizar ou alterar suas declara��es prospectivas, seja como resultado de novas informa��es, eventos futuros ou de outra forma.

�

Informa��o de Contato Imprensa: Investidores: Ashley Stewart� Mark Stoutenberg +1 720-888-5950������ +1 720-888-2518 ashley.stewart@level3.com ��� mark.stoutenberg@level3.com��������������

�

Foto - http://mma.prnewswire.com/media/455695/Level_3_Asia_Pacific_Landscape_Port.jpg�

Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20140908/144115

To view the original version on PR Newswire, visit:http://www.prnewswire.com/news-releases/level-3-inaugura-scrubbing-center-de-ddos--de-asia-pacifico-em-hong-kong-tokyo-e-singapura-300388263.html

FONTE Level 3 Communications, Inc.