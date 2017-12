Level 3 Recebe a Certificação ISO 27001 pelos Serviços Fornecidos em seus Data Centers de Cotia/SP and Rio de Janeiro

SÃO PAULO, 23 de Janeiro de 2017 /PRNewswire/ -- Level 3 Comunicações Do Brasil Ltda., subsidiaria brasileira da Level 3 Communications, Inc.'s (NYSE: LVLT), recebeu o certificado de conformidade do Sistema de Gerenciamento de Segurança da Informação ISO 27001 para os serviços prestados em seus data centers de Cotia/SP e Rio de Janeiro, Brasil. A certificação é um padrão internacionalmente reconhecido que ajuda a assegurar a prática de controles de segurança adequados e proporcionais para proteger as informações e ativos de propriedade intelectual dos clientes.

Saiba mais sobre os data centers da Level 3. visite: http://datacenters.level3.com/

Exemplos dos requisitos ISO 27001 implementados:

Controle de Acesso , que garante que todas as pessoas que acessam os data centers da Level 3 são previamente autorizadas e registradas.

Análise de riscos e tratamento e gerenciamento de incidentes , garantindo que riscos de segurança da informação foram identificados e abordados para eliminar ou minimizar danos em caso de ocorrência de um incidente.

, garantindo que riscos de segurança da informação foram identificados e abordados para eliminar ou minimizar danos em caso de ocorrência de um incidente. Gestão da continuidade do negócio ressalta a natureza crítica das operações dos data centers da Level 3. Há um plano, desenvolvido e testado, para gerenciar situações de crise para que os clientes possam contar com serviços mesmo em circunstâncias desafiadoras.

Fatos Relevantes:

A Level 3 opera três data centers no Brasil e mais de 360 no mundo.

Em 2013, Level 3 recebeu a certificação ISO 27001 pelo serviço ISMS de Advanced Security Testing (AST) em seu data center em Buenos Aires, Argentina .

. Os data centers da Level 3 abrigam ambientes de TI tanto da Level 3 como de clientes.

A infraestrutura global dos data centers da Level 3 tem conectividade direta com seus mais de 320.000 km de rede de fibra e alcance de mercado em mais de 60 países.

Os data centers da Level 3 são gerenciados no local por uma equipe de técnicos especializados.

Sobre a Certificação:

Concedida por um período de três anos, a certificação foi aprovada após uma extensa auditoria dos processos e da infraestrutura dos data centers realizada pela TÜV Rheinland, uma fornecedora de serviços técnicos, de segurança e de certificação.

TÜV Rheinland avaliou vários controles de segurança aplicados aos serviços e infraestrutura desses data centers.

Citação Chave:

Gabriel del Campo, Vice Presidente Regional de Data Centers e Segurança, Level 3 America Latina

"Esta certificação destaca as extensas medidas que a Level 3 tem implementado para proteger dados confidenciais e sistemas de informação de nossos clientes. Implementamos melhorias na tecnologia, incluindo controles extras, a adição de novos papéis, funções, processos e procedimentos para proteger o nosso ambiente de serviços de data center para os nossos clientes".

Sobre a Level 3 Communications

A Level 3 Communications, Inc. (NYSE: LVLT) é uma empresa da Fortune 500 que presta serviços de comunicação local, nacional e global a clientes empresariais, governamentais e de operadoras. O portfólio abrangente da Level 3 compreende soluções seguras e gerenciadas de fibra e infraestrutura, comunicações de voz e dados baseada em IP, serviços de Ethernet de área ampla, distribuição de vídeo e conteúdo, soluções de data center e em nuvem. A Level 3 presta serviços a clientes em mais de 500 mercados em mais de 60 países ao longo de uma plataforma global de serviços suportada por redes de fibra próprias em três continentes e conectada por amplas instalações submarinas. Para mais informações, visite www.level3.com ou conheça-nos pelo Twitter, Facebook e LinkedIn.

© Level 3 Communications, LLC. Todos direitos reservados. Level 3, Vyvx, Level 3 Communications, Level (3) e o logo da Level 3 são marcas registradas ou marcas de serviço da Level 3 Communications, LLC e/ou uma de suas afiliadas nos Estados Unidos e/ou em outros países. Quaisquer outros nomes de serviços, produtos, empresas ou logotipos aqui incluídos são marcas registradas ou marcas de serviço de seus respectivos donos. Os serviços da Level 3 são fornecidos por subsidiárias da Level 3 Communications, Inc.

Declarações Prospectivas

Algumas das declarações feitas neste comunicado para a imprensa são por natureza declarações prospectivas. Estas declarações são baseadas nas expectativas ou crenças atuais da administração. Essas declarações prospectivas não são garantia de desempenho e estão sujeitas a uma série de incertezas e outros fatores, muitos dos quais estão fora de controle de Level 3, os quais podem fazer com que os eventos reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos pelas declarações. Os fatores mais importantes que poderiam impedir a Level 3 de alcançar suas metas declaradas incluem, mas não estão limitados a: aumentar a receita dos serviços para alcançar os seus objetivos de desempenho financeiro e operacional; desenvolver e manter sistemas de apoio eficazes de negócio; gerenciar o sistema e as falhas ou interrupções de rede; evitar a violação das medidas de segurança do sistema computacional e da rede; desenvolver novos serviços que atendam às demandas dos clientes e gerem margens aceitáveis; gerenciar uma futura expansão ou adaptação de sua rede para se manter competitivo; defender a propriedade intelectual e os direitos de propriedade; gerenciar os riscos associados com a continua incerteza na economia global; gerenciar a diminuição continuada ou acelerada do preço de serviços de comunicações de mercado; obter a capacidade necessária para a sua rede a partir de outros fornecedores e interconexão de sua rede com outras redes em termos favoráveis; integrar com sucesso as aquisições futuras; gerenciar de forma eficaz os riscos políticos, legais, regulatórios, de moeda estrangeiras e outros que estão expostos devido às suas substanciais operações internacionais; mitigar a sua exposição às responsabilidades contingentes; e cumprir todos os termos e condições de suas obrigações de dívida. Informações adicionais sobre estes e outros fatores importantes podem ser encontradas nos registros da Level 3 na Comissão de Valores Mobiliários. As declarações contidas neste comunicado para a imprensa devem ser avaliadas à luz desses fatores importantes. A Level 3 não tem qualquer obrigação e expressamente renuncia qualquer obrigação de atualizar ou alterar suas declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma.

