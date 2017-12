Lexus e a estrela de Valérian, Dane DeHaan, fazem apresentação prévia da nave de assento único "SKYJET" em Miami

MIAMI, 13 de janeiro de 2017 /PRNewswire/ -- Ontem à noite, o ator Dane DeHaan, estrela do filme "VALÉRIAN E A CIDADE DE MIL PLANETAS" (VALERIAN AND THE CITY OF A THOUSAND PLANETS) de 2017, apresentou uma réplica da principal nave de perseguição do filme. A nave espacial de assento único SKYJET estreou como parte de um evento imersivo da Lexus em Miami, que expôs os últimos produtos de luxo da marca e atividades de estilo de vida.

A nave SKYJET foi criada pela equipe do Valérian, com a ambição de apresentar um veículo arraigado à realidade, mas condizente com o mundo de Valérian, estabelecido a 700 anos no futuro. Os criadores do filme colaboraram com os projetistas da Lexus para incorporar alusões de projeto contemporâneo, fazendo adaptações de icônicos modelos atuais para criar a SKYJET final.

O projeto final incorpora uma interpretação adaptada da grade "spindle" exclusiva do Lexus e design do farol similar ao do altamente esperado cupê Lexus LC 2018, definido por um formato atlético e aerodinâmico. Além disso, ao projetar o interior do modelo conceito, a equipe de criação do Valérian se inspirou nos últimos desenvolvimentos da marca em tecnologias de AI e HMI avançada. A narrativa também foi configurada para incorporar uma cápsula de energia imaginada do futuro, inspirada pelo trabalho da Lexus na tecnologia inovadora de célula de combustível de hidrogênio. As primeiras imagens da nave espacial foram apresentadas em novembro, no mesmo dia do lançamento do trailer do filme.

Ao comentar sobre a apresentação, Dane disse: "Sempre quis trabalhar com Luc Besson, porque ele realmente se concentra em cada detalhe único de seus filmes, dando vida ao roteiro de forma mais imaginativa possível. A colaboração com a Lexus no SKYJET é um grande exemplo disso e as cenas épicas de perseguição com a Skyjet serão, certamente, um dos momentos mais divertidos do filme".

A apresentação da réplica foi coreografada para um show de luzes dramático, antes de Dane subir ao palco para falar sobre a filmagem com a nave SKYJET e o trabalho no set de filmagem com sua coestrela Cara Delevingne e o diretor Luc Besson.

Ao comentar sobre a parceria, o diretor de Marketing Global da Marca da Lexus, Spiros Fotinos, disse: "Quando Luc falou pela primeira vez conosco sobre sua visão do Valérian, ficou claro que ele compartilhava nossa ambição de ir além do ordinário e de criar experiência surpreendentes. Foi um desafio estimulante ajudar a imaginar o projeto e as tecnologias da SKYJET de um ponto de vista da Lexus. Além de permitir que nossa marca se tornasse parte de uma história incrível, desfrutamos a reação de nossos projetistas e engenheiros quando lhes dissemos que teriam de trabalhar em uma nave especial".

A Lexus irá disponibilizar uma série de experiências maravilhosas nos próximos sete meses, concebidas para colocar os fãs de cinema de todo o mundo mais perto da ação de Valérian, como preparação para o lançamento do filme em julho de 2017.

SOBRE O VALÉRIAN

Com origem na clássica série de história em quadrinhos, Valérian e Laureline, o visionário roteirista e diretor Luc Besson transforma esse icônico material original em uma saga de ficção científica épica e única.

Valérian (Dane DeHaan) e Laureline (Cara Delevingne) são agentes especiais do governo dos territórios humanos, encarregado de manter a ordem no universo. Sob as ordens de seu comandante (Clive Owen), Valérian e Laureline embarcam em uma missão para a espetacular cidade intergaláctica Alpha, uma metrópole em constante expansão, composta por milhares de espécies diferentes dos quatro cantos do universo. Os 17 milhões de habitantes de Alpha convergiram com o tempo, unindo seus talentos, tecnologia e recursos para o bem de todos. Infelizmente, nem todos em Alpha compartilham os mesmos objetivos. Na verdade, forças invisíveis estão em ação, colocando nossa raça em grande perigo.

SOBRE A LEXUS

Desde sua inauguração no mercado americano em 1989, a Lexus ganhou um conceito mundial por seus produtos de alta qualidade e serviço de atendimento ao cliente exemplar. Renomada pela confiabilidade superior de seus veículos, a Lexus é a líder em híbridos de luxo, oferecendo híbridos que combinam tecnologia inovadora e luxo de primeira linha. Até o momento, a Lexus se estabeleceu em mais de 90 mercados no mundo. A evolução da Lexus não se reflete apenas nos projetos voltados para o futuro de seus últimos veículos, mas também na missão da marca de cativar a próxima geração de consumidores de luxo com consciência, produtos e serviços visionários, originais e excitantes. http://www.lexus-int.com

