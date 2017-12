Líder em gelatina e colágeno, GELITA do Brasil obtém certificação ISO 9001:2015

São Paulo, SP--(DINO - 05 jan, 2017) - Líder na produção de gelatina e colágeno, a GELITA do Brasil obteve a certificação ISO 9001:2015 em suas três unidades: Cotia, Mococa e Maringá. Esse aval atesta que a empresa possui um sistema de gestão da qualidade implementado e capacidade de fornecer produtos e serviços que atendem aos requisitos regulatórios e de seus clientes.

A norma ISO 9001 passou por uma grande revisão em 2015. Ao considerar como requisitos a análise do contexto da organização e o planejamento para abordar riscos e oportunidades, a versão mais recente vai além da gestão da qualidade e dos processos operacionais, dando maior ênfase à sustentabilidade do negócio.

"O processo de preparação para a certificação ocorreu ao longo de 2016 e durante as auditorias de certificação os auditores verificaram o atendimento dos requisitos da norma, entre eles principalmente o nível de satisfação dos clientes e o atendimento dos requisitos regulatórios", afirma Guilherme Oliveira, gerente da área de Qualidade da GELITA.

As outras unidades da GELITA no mundo já possuíam a certificação ISO 9001, mas as plantas brasileiras foram as primeiras a conseguir a certificação na versão 2015.

"Conseguir a certificação da ISO 9001:2015 traz um grande reconhecimento para a empresa, em especial no segmento farmacêutico, e demonstra o compromisso da GELITA do Brasil em aumentar a satisfação dos clientes e com a melhoria contínua", complementa.

Comprometida em manter seus processos adequados às mais rígidas certificações disponíveis no mercado mundial, as unidades da GELITA no Brasil conquistaram ainda em 2016 a recertificação FSSC22000, voltada a Segurança de Alimentos. "Dando continuidade no planejamento da GELITA do Brasil em integrar seu sistema de gestão, o próximo passo será obter até o final de 2018, a certificação das três unidades do Brasil na norma ISO 14001:2015, focada na Gestão Ambiental", diz Guilherme Oliveira.

As gelatinas e os colágenos produzidos pela GELITA são aplicados em milhares de produtos, dos mais diversos segmentos, desde as indústrias alimentícia, farmacêutica, de saúde e nutrição, assim como pet e de aplicações técnicas.

Especialista alemã

Sediada em Eberbach, Alemanha, a GELITA é especialista no fornecimento de Gelatina e Peptídeos de Colágeno para indústrias alimentícias e farmacêuticas. Presente nos cinco continentes, a empresa detém expertise global no desenvolvimento de soluções inovadoras.

Com mais de 140 anos de história, a GELITA está inserida em nosso dia a dia nas mais diversas aplicações: lácteos, sobremesas, cápsulas, suplementos, barras de cereais e, através de aplicações técnicas, em produtos e materiais que sequer imaginamos.

Por exemplo: livros eletrônicos, impressoras 3D, cimento e até mesmo no processo de fabricação de peças automotivas. No segmento de saúde e nutrição, a GELITA é reconhecida mundialmente por possuir estudos científicos e testes pré-clínicos e clínicos, que comprovam a eficácia de sua variedade de soluções na categoria de colágeno hidrolisado.

Além de beneficiar a pele, os músculos e células, a empresa oferece linhas de Peptídeos Bioativos de Colágeno para a saúde dos ossos e das articulações.